ДБР заблокувало криптовалютні акаунти росіян, які обходили санкції — Finance.ua

ДБР заблокувало криптовалютні акаунти росіян, які обходили санкції 25.06.2022, 19:44 — Кримінал

Державне бюро розслідувань встановило факти використання росіянами криптовалютних бірж для обходу санкцій, застосованих проти росії.

Про це повідомляється на сайті ДБР.

Правоохоронці встановили, що окремі представники криптоіндустрії, в тому числі і в Україні, дозволяли користувачам з рф та рб здійснювати анонімні транскордонні валютообмінні та криптовалютні операції всупереч вимогам FATF та в обхід санкцій.

Для блокування відповідних облікових записів українська сторона звернулася до провідних світових криптовалютних бірж з проханням застосувати відповідні обмежувальні заходи. Більшість із них уже заблокували акаунти, на які вказали українські правоохоронці, повідомляють у ДБР.

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