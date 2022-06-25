ДБР заблокувало криптовалютні акаунти росіян, які обходили санкції — Finance.ua
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ДБР заблокувало криптовалютні акаунти росіян, які обходили санкції

Кримінал
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Державне бюро розслідувань встановило факти використання росіянами криптовалютних бірж для обходу санкцій, застосованих проти росії.
Про це повідомляється на сайті ДБР.
Правоохоронці встановили, що окремі представники криптоіндустрії, в тому числі і в Україні, дозволяли користувачам з рф та рб здійснювати анонімні транскордонні валютообмінні та криптовалютні операції всупереч вимогам FATF та в обхід санкцій.
Для блокування відповідних облікових записів українська сторона звернулася до провідних світових криптовалютних бірж з проханням застосувати відповідні обмежувальні заходи. Більшість із них уже заблокували акаунти, на які вказали українські правоохоронці, повідомляють у ДБР.
За матеріалами:
Обозреватель
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