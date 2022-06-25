ДБР заблокувало криптовалютні акаунти росіян, які обходили санкції — Finance.ua

ДБР заблокувало криптовалютні акаунти росіян, які обходили санкції
Державне бюро розслідувань встановило факти використання росіянами криптовалютних бірж для обходу санкцій, застосованих проти росії.
Про це повідомляється на сайті ДБР.
Правоохоронці встановили, що окремі представники криптоіндустрії, в тому числі і в Україні, дозволяли користувачам з рф та рб здійснювати анонімні транскордонні валютообмінні та криптовалютні операції всупереч вимогам FATF та в обхід санкцій.
Для блокування відповідних облікових записів українська сторона звернулася до провідних світових криптовалютних бірж з проханням застосувати відповідні обмежувальні заходи. Більшість із них уже заблокували акаунти, на які вказали українські правоохоронці, повідомляють у ДБР.
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