ДБР висунуло підозру ексдиректору кримського ДП «Сервіс», який вивів $147,5 тис. до російського банку — Finance.ua

ДБР висунуло підозру ексдиректору кримського ДП «Сервіс», який вивів $147,5 тис. до російського банку
Співробітники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру ексдиректору державного підприємства «Сервіс», який у 2014 році на території окупованої Автономної Республіки Крим незаконно перерахував $147,5 тис. на рахунок у російському банку.
«Він навмисно відкрив рахунок в російському банку вже на початку окупації АР Крим, аби кошти стали недоступні для української сторони. Ці гроші були отримані держпідприємством від надання в оренду двох морських суден», — повідомляється на сайті ДБР.
Чиновнику повідомлено про підозру у розтраті майна через зловживання службовим становищем в особливо великому розмірі (ч.5 ст.191 Кримінального кодексу України).
Правоохоронці вирішують питання щодо проведення спеціального досудового розслідування, оскільки підозрюваний перебуває на тимчасово окупованій території України.
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