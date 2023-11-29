​ДБР викрило злочинну організацію, яка заволоділа землями стратегічного значення на Київській ГЕС — Finance.ua

​ДБР викрило злочинну організацію, яка заволоділа землями стратегічного значення на Київській ГЕС Вчора 12:24 — Фондовий ринок

Працівники ДБР спільно з ДСР Нацполіції викрили та затримали керівників та учасників злочинної організації, які протиправно заволоділи 5 гектарами землі, на яких розташовані гідротехнічні споруди критичної інфраструктури — Київської ГЕС.

Про це повідомило Державне бюро розслідувань.

До злочинної організації входило майже два десятки фігурантів. Серед них відомі інвестори у сфері будівництва елітного житла, їхні помічники, юристи, архітектори, землевпорядники, інші кваліфіковані спеціалісти та представники держорганів. Вони діяли в інтересах декількох забудовників. Наразі вже оголошено про підозру 8 фігурантам, із яких 5 осіб затримано.

Як діяли

Використовуючи правові прогалини у правовому статусі ділянок, організатори через корупційні зв’язки у держорганах оформлювали їх як землі сільгосппризначення, що дозволяло виділяти ці ділянки громадянам України. Інші учасники підшукували через соціальні мережі «підставних осіб», які за гроші погоджувались підписати документи щодо виділення їм землі у приватну власність. Більшість з них були студентами столичних навчальних закладів, які були введені в оману та погодилися на пропозицію через скрутне матеріальне становище.

Надалі виконавці, від імені «підставних осіб», підписували низку документів для оформлення права власності на земельні ділянки. Потім вони «перепродавали» землю представникам відомих на Київщині забудовників елітної нерухомості, які й замовили та профінансували незаконну схему.

За такою схемою протягом 2020−2021 років організатори та учасники злочинної організації заволоділи землями державної власності, які віднесені до земель водного фонду, та розташовані на гідроспорудах стратегічної Київської ГЕС. Загальна площа таких ділянок понад 5 гектарів, їх оціночна вартість становить понад 15 млн грн.

Реалізації злочинної схеми сприяли дії окремих посадовців органів Держгеокадастру, які перевищили свої службові повноваження під час прийняття рішень, щодо виділення земельних ділянок.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.