ДБР викрило в Одесі схему отримання хабарів з експортерів зернового коридору — Finance.ua

ДБР викрило в Одесі схему отримання хабарів з експортерів зернового коридору Сьогодні 16:15 — Кримінал

ДБР викрило в Одесі схему отримання хабарів з експортерів зернового коридору, Фото: ДБР

В Одеській області посадовці Держслужби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів брали величезні хабарі з експортерів так званого зернового коридору, організувавши масштабну схему поборів.

За даними ДБР, чиновники через посередницькі фірми вимагали гроші за безперешкодне та швидке оформлення фітосанітарних сертифікатів та інших дозвільних документів.

Визначені комерційні підприємства під виглядом консультацій та фумігаційних послуг експортерам зернових культур виступали посередниками в отриманні хабарів.

Співробітники Бюро провели обшуки за місцем роботи й проживання фігурантів кримінального провадження.

Гроші від незаконної діяльності, документи, предмети та речі, які є доказами у справі, вилучено.

Готуються підозри чиновникам, причетним до оборудки у прийнятті пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою — ч. 3 ст. 368 ККУ.

Ця стаття передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років з конфіскацією.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Факти За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.