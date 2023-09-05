ДБР викрило схему продажу вкраденої військової амуніції — Finance.ua

ДБР викрило схему продажу вкраденої військової амуніції Сьогодні 20:40 — Кримінал

ДБР викрило схему продажу вкраденої військової амуніції, Фото: dbr.gov.ua

Правоохоронці виявили протиправну схему продажу майна Збройних Сил України через інтернет. Викрито п’ятьох осіб за фактом привласнення військового майна шляхом зловживання службовим становищем.

Про це повідомляє пресслужбу ДБР.

Зловмисники онлайн продавали термобілизну, військову форму, саперні лопатки, військові фляги, військове взуття тощо. На етикетках було вказано «Власність ЗСУ. Не для продажу».

За результатами проведення процесуальних заходів встановлено, що правопорушники розгорнули свою діяльність у місті Кам’янець-Подільському Хмельницької області. До схеми було залучено щонайменше двоє військовослужбовців однієї з військових частин та ще троє цивільних осіб.

Фото: dbr.gov.ua

Військові викрадали майно, придбане коштом держави, та передавали цивільним учасникам схеми, які забезпечували продаж речей через інтернет-платформу.

Також зловмисники приймали й окремі «замовлення» від громадян та підшукували відповідне військове майно на продаж. Отримані гроші вони ділили між собою.

31 серпня 2023 року правоохоронці провели 15 обшуків на складах військової частини, за місцем проживання осіб, причетних до вчинення злочину, та місцем зберігання викраденого майна. За результатами обшуків виявлено та вилучено банківські картки , засоби зв’язку, записи із «чорною бухгалтерією», тисячі одиниць військового спорядження.

Фото: dbr.gov.ua

Остаточну суму завданих державі збитків буде встановлено за результатами експертиз.

Наразі тривають необхідні слідчі дії, встановлюються інші можливі учасники вказаної схеми, а також вивчається причетність керівництва військової частини до оборудок із товаром ЗСУ.

Попередня кваліфікація правопорушення: викрадення та привласнення військового майна, вчинене в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 410 КК України).

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