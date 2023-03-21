ДБР викрило незаконні схеми експорту металобрухту, які завдали державі збитків на 350 млн грн — Finance.ua

ДБР викрило незаконні схеми експорту металобрухту, які завдали державі збитків на 350 млн грн Сьогодні 06:21 — Кримінал

ДБР викрило незаконні схеми експорту металобрухту, які завдали державі збитків на 350 млн грн, Фото: ДБР

Працівники ДБР проводять розслідування причетності працівників Волинської митниці до незаконних схем масштабного вивезення металобрухту до країн ЄС. Збитки оцінюються у 350 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

Компанії, які експортують металобрухт до країн Євросоюзу, можуть отримати сертифікат EUR.1, якщо підтверджують українське походження сировини. Він дозволяє зменшити сплату експортного мита зі 180 євро до 3 євро за тонну. Чимало підприємств, які не могли підтвердити походження сировини, надавали фіктивні документи, на підставі яких працівники митниці за винагороду оформлювали експортерам відповідний сертифікат.

За оперативними даними впродовж 2022-2023 років, в результаті дії такої схеми, через Волинську митницю до країн ЄС комерсанти вивезли близько 45 тисяч тонн металобрухту. Державі завдано збитків на 350 млн грн.

Розпочато кримінальне провадження за фактами зловживань службовим становищем (ч. 2 ст. 364 КК України).

Передбачене статтею покарання — позбавлення волі на строк від трьох до шести років.

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