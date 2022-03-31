ДБР ініціює націоналізацію майна бізнесменів з рф та білорусі на понад 260 мільйонів — Finance.ua

ДБР ініціює націоналізацію майна бізнесменів з рф та білорусі на понад 260 мільйонів

Сьогодні 12:46 — Нерухомість

Державне бюро розслідувань ініціювало націоналізацію майна бізнесменів із росії та білорусі на понад 260 мільйонів гривень.

Про це повідомляє ДБР у Телеграмі

«Працівники ДБР під час оперативних заходів виявили в Івано-Франківській області 176 залізничних вагонів та цистерн, власниками яких є бізнесмени з білорусі та росії. Вартість майна становить майже 264 млн грн», — ідеться в повідомленні.

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Зазначається, що територіальне управління ДБР Львова звернулося до керівника військово-цивільної адміністрації Львівської області з ініціативою примусово вилучити та передати продукцію на потреби ЗСУ.

Як повідомлялося, Бюро економічної безпеки ініціювало націоналізацію 400 російських та білоруських залізничних вагонів.

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