ДБР ініціює націоналізацію майна бізнесменів з рф та білорусі на понад 260 мільйонів — Finance.ua
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ДБР ініціює націоналізацію майна бізнесменів з рф та білорусі на понад 260 мільйонів

Сьогодні 12:46Нерухомість
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Державне бюро розслідувань ініціювало націоналізацію майна бізнесменів із росії та білорусі на понад 260 мільйонів гривень.
Про це повідомляє ДБР у Телеграмі.
«Працівники ДБР під час оперативних заходів виявили в Івано-Франківській області 176 залізничних вагонів та цистерн, власниками яких є бізнесмени з білорусі та росії. Вартість майна становить майже 264 млн грн», — ідеться в повідомленні.
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Зазначається, що територіальне управління ДБР Львова звернулося до керівника військово-цивільної адміністрації Львівської області з ініціативою примусово вилучити та передати продукцію на потреби ЗСУ.
Як повідомлялося, Бюро економічної безпеки ініціювало націоналізацію 400 російських та білоруських залізничних вагонів.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Build Portal
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