Даруємо квитки на FinYear 2026

Вигравайте квитки на FinYear 2026
Вигравайте квитки на FinYear 2026
Вже зовсім скоро, 20 лютого, стартує головна щорічна конференція про інновації у банківській сфері FinYear 2026!
Це подія, яку не можна пропустити, тож ми вирішили розіграти квитки серед наших читачів.

Як взяти участь

Умови, як завжди прості:
От і все — ви учасник/ця розіграшу!
13 лютого о 16:00 визначимо трьох щасливчиків, яким подаруємо по одному квитку на конференцію.
Бажаємо удачі всім учасникам!
За матеріалами:
Finance.ua
ФінтехІнвестиції
