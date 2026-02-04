Даруємо квитки на FinYear 2026
Вже зовсім скоро, 20 лютого, стартує головна щорічна конференція про інновації у банківській сфері FinYear 2026!
Це подія, яку не можна пропустити, тож ми вирішили розіграти квитки серед наших читачів.
Як взяти участь
Умови, як завжди прості:
- бути підписником телеграм-каналу finance.ua;
- поставити вподобайку допису з анонсом розіграшу;
- у коментарях написати «Хочу на FinYear 2026!»
От і все — ви учасник/ця розіграшу!
13 лютого о 16:00 визначимо трьох щасливчиків, яким подаруємо по одному квитку на конференцію.
Бажаємо удачі всім учасникам!
