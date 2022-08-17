Данилишин розповів про ситуацію на валютному ринку — Finance.ua

Данилишин розповів про ситуацію на валютному ринку Вчора 16:00 — Валюта

На міжбанківському валютному ринку попит на іноземну валюту з боку клієнтів банків продовжує перевищувати її пропозицію.

Про це повідомив Голова ради НБУ Богдан Данилишин.

Минулого тижня чистий попит клієнтів на іноземну валюту збільшився на 10% порівняно із попереднім тижнем.

Це визначало збільшення продажу іноземної валюти Національним банком до 522 млн. доларів США за тиждень (порівняно із 490 млн. доларів США тижнем раніше), хоча чистий обсяг інтервенцій НБУ дещо скоротився, зважаючи на придбання Національним банком минулого тижня 93 млн. доларів США.

Також він зазначив, що під час чергового аукціону з розміщення ОВДП, який відбувся 16.08.2022, Міністерством фінансів було залучено до державного бюджету лише 71,5 млн. гривень, що є найменшим значенням тижневих розміщень з початку широкомасштабних воєнних дій.

При цьому дохідність державних запозичень за відповідними строками залишалася незмінною порівняно із попередніми розміщеннями. Характерно, що попит на державні цінні папери спостерігався у сегменті 1-річних ОВДП, проте очікувана інвесторами дохідність за ними становила до 20% річних, що суттєво перевищувало граничну дохідність останніх розміщень — 14%.

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