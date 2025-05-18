Данія виділила пакет військової допомоги Україні на $628 млн — Finance.ua
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Данія виділила пакет військової допомоги Україні на $628 млн

Казна та Політика
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Данія виділила пакет військової допомоги Україні на $628 млн
Данія виділила пакет військової допомоги Україні на $628 млн
Міністерство оборони Данії оголосило деталі 26-го пакета військової допомоги України на суму близько 4,2 мільярда данських крон (628,4 мільйона доларів).
Про це йдеться в повідомленні данського Міноборони.

Що отримає Україна

Пакет військової допомоги Україні від Данії, який є 26-м за ліком, фінансується за рахунок коштів Українського фонду та механізму ЄС — Європейського фонду миру — і розрахований на 2025−2028 роки.
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У межах пакета Україна отримає додаткові артилерійські гармати, а також боєприпаси, профінансовані в межах так званої чеської ініціативи.
«За рахунок виділення додаткових коштів на чеську ініціативу в 2025 році можна буде профінансувати закупівлю ще однієї партії артилерійських снарядів, що дозволить Україні краще планувати стабільні поставки артилерійських боєприпасів», — зазначило Міноборони Данії.
Додатково Україна отримає оснащення для бойових літаків, розширення навчальної бази, а також іншу допомогу.
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«На жаль, потреба України в допомозі та підтримці не зменшилася. Я радий і пишаюся, що ми знову можемо виділити кошти на допомогу, яка матиме значення на полі бою як у короткостроковій, так і в довгостроковій перспективі», — заявив міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен.
У межах Українського фонду на 2023−2028 роки Данія виділила загалом 66,1 мільярда данських крон на військову допомогу Україні.
За матеріалами:
Європейська правда
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