DALL-E 3 тепер доступний усім охочим прямо в Paint — Finance.ua

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DALL-E 3 тепер доступний усім охочим прямо в Paint

Технології&Авто
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DALL-E 3 тепер доступний усім охочим прямо в Paint
DALL-E 3 тепер доступний усім охочим прямо в Paint, itc.ua
Microsoft випустила інтеграцію генеративного штучного інтелекту DALL-E у Paint для всіх користувачів Windows 11. Завдяки DALL-E 3 стало можливо генерувати зображення прямо в Microsoft Paint та використовувати можливості ChatGPT від OpenAI. Ця функція доступна через бокову панель Cocreator у Paint.
Нове оновлення тепер доступне для всіх, а не лише учасникам програми Insider, передає WindowsLatest. Функція Microsoft Paint Cocreator була доступна в Windows 11 на каналах Canary та Dev з вересня, а нещодавно вона стала доступною для користувачів на каналі Release Preview. Починаючи з цього тижня, можна буде спробувати DALLE-3 в Microsoft Paint у загальній збірці Windows 11.

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Щоб скористатися функцією після того, як вона оновиться на вашому пристрої, треба відкрити порожній аркуш Paint і натиснути кнопку Cocreator у правій частині панелі інструментів. Далі треба дати DALL-E від Microsoft опис того, що потрібно створити.
Результати роботи штучного інтелекту Paint доволі точно відтворюють опис. Також є змога переглянути інші варіанти ілюстрацій на бічній панелі Cocreator у Paint.
Для новачків передбачений «посібник» із чотирьох кроків, які допоможуть розібратися з новою функцією Paint.
За матеріалами:
ITC.ua
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