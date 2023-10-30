Daimler почав виробництво своєї флагманської електровантажівки — Finance.ua

Daimler почав виробництво своєї флагманської електровантажівки 30.10.2023, 01:32 — Технології&Авто

Daimler почав виробництво своєї флагманської електровантажівки, Фото: Engadget

Американська компанія Daimler нарешті почала виробництво своєї флагманської електричної вантажівки середньої вантажопідйомності Freightliner eM 2 на заводі в Портленді, штат Орегон.

Про це повідомляє Engadget

При цьому компанія не розкрила деталі, коли її перші виробничі одиниці надійдуть у продаж.

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Freightliner eM 2 виготовлятимуть у двох версіях. Модель з акумулятором із ємністю в 194 кВт за годину зможе проїхати до 451 км на одній зарядці. Інша модель електричної вантажівки, яка оснащена акумулятором із ємністю у 291 кВт за годину, зможе проїхати до 402 км на одному заряді.

Електрична вантажівка Freightliner eM 2 розроблялася з 2019 року.

Зазначається, що електрична вантажівка Volvo FE, яка конкурує з eM 2 , має запас ходу до 435 км і, як очікується, буде доставлятися вже восени цього року.

Укрінформ За матеріалами:

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