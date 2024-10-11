Dacia представила новий доступний кросовер (фото) — Finance.ua
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Dacia представила новий доступний кросовер (фото)

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Компанія Dacia офіційно представила новий кросовер Bigster. Новинка посіла місце на щабель вище добре відомого українцям Дастера і стала найбільшою моделлю у лінійці марки. Про це йдеться на сайті компанії.
Візуально Bigster вийшов дуже схожим на останній Duster третього покоління, який був представлений торік. Насамперед, їх ріднять агресивний дизайн кузова з великою кількістю кутів і граней і однакова світлотехніка як спереду, так і ззаду. Відмінності лише у деталях: злегка змінених бамперах, накладках на передніх крилах та радіаторних решітках.
Dacia представила новий доступний кросовер (фото)
Bigster можна сміливо вважати збільшеною версією Дастера — він на 230 мм довше (4,57 м) і на 50 мм вище (1,71 м). Ширина однакова — 1,81 м, а колісна база «розтягнута» з 2657 до 2700 мм, завдяки якій задні пасажири мають більше місця для ніг. Багажник, до речі, теж більший — 667 літрів проти 472.
Єдиною версією з повним приводом та багатоважелевою задньою підвіскою стала TCe 130 4×4. Вона отримала 130-сильний бензиновий турбомотор з робочим об’ємом 1,2 літра без стартера-генератора, пару якому складає МКПП.
Ціни на Dacia Bigster поки не оголошені.
За матеріалами:
MMR
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