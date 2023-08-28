Dacia планує зосередитися на виробництві позашляховиків — Finance.ua

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Dacia планує зосередитися на виробництві позашляховиків

Технології&Авто
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Dacia планує зосередитися на виробництві позашляховиків
Dacia планує зосередитися на виробництві позашляховиків
Керівництво Dacia планує змінити стратегію та напрямок бренду. Компанія здебільшого випускатиме позашляхові моделі.
Про це розповіли на сайті Autocar.
Керівник відділу дизайну Renault Group Лоуренс ван ден Акер заявив, що Dacia в найближчому майбутньому стане не просто «бюджетним брендом». Румунський бренд планує конкурувати з Jeep і пропонувати більше позашляхових моделей.
«Dacia — це бренд, який добре підходить для любителів відпочинку на свіжому повітрі. Це дає вам дві причини купити такий автомобіль», — сказав Лоуренс ван ден Акер.
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Першим автомобілем з нової лінійки стане кросовер Duster наступного покоління. Він надійде в серійне виробництво вже у 2024 році.
Також до модельного ряду увійде більший автомобіль Bigster. Він стане флагманською моделлю бренду.
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Лоуренс ван ден Акер зазначив, що Dacia не планує випускати преміальні автомобілі. До їхнього модельного ряду увійдуть тільки доступні авто.
«Коли всі бренди стануть дорожчими через перехід на електромобілі, не кожен водій зможе дозволити собі їх. Знайдуться люди, які бажають більш доступний, але цікавий автомобіль», — наголосив Лоуренс ван ден Акер.

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За матеріалами:
Фокус
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