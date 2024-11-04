Dacia планує черговий прорив на ринку з акцентом на доступні електромобілі — Finance.ua
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Dacia планує черговий прорив на ринку з акцентом на доступні електромобілі

Фондовий ринок
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Dacia планує черговий прорив на ринку з акцентом на доступні електромобілі
Dacia планує черговий прорив на ринку з акцентом на доступні електромобілі
Компанія Dacia готується до серйозного стрибка у світі електромобілів. Бренд, відомий своєю орієнтацією на доступні автомобілі, обговорює з Ampere, електричним підрозділом Renault Group, постачання технологій для майбутніх моделей. Враховуючи успіх найдешевшої в Британії електромашини Dacia Spring за 14 995 фунтів стерлінгів, це цілком логічний крок.

Що ще варто знати про новинку

Генеральний директор Renault Group Лука де Мео підтвердив, що ведуться активні переговори про інтеграцію EV-технологій Ampere у автомобілі Dacia. Однак, незважаючи на плани Renault повністю перейти на електромобілі до 2030 року, у Dacia поки немає жорсткого графіка. Вся справа в ціні: Dacia чекає на момент, коли електромобілі стануть дійсно вигідними для їх аудиторії.
Глава Dacia Денис Ле Вот на Паризькому автосалоні заявив, що наступне електричне авто компанії — Sandero — з’явиться в 2027 році. Очікується, що новий Sandero буде побудований на платформі AmpR, що використовується в Renault 5, але з меншим запасом ходу та повільнішою зарядкою, щоб зберегти конкурентні ціни.
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За матеріалами:
uamotors
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