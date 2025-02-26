Dacia анонсувала новий електричний хетчбек: ціна — Finance.ua

Dacia анонсувала новий електричний хетчбек: ціна Сьогодні 04:44 — Фондовий ринок

Dacia анонсувала новий електричний хетчбек: ціна

Румунський автомобільний бренд Dacia оголосив про випуск нового електричного автомобіля, який стане одним з найдоступніших на європейському ринку.

Інформацію про це підтвердив генеральний директор французького концерну Luca de Meo в інтерв’ю для видання Autocar.

Новинка буде розроблена в рекордно короткий термін — менш ніж за півтора роки. Перший тизер вказує на те, що новий електромобіль буде компактним хетчбеком з великими колесами та ламаною лінією бокового скління.

Ціна

Ціна моделі становитиме близько 18 000 євро, що лише трохи більше, ніж ціна першого електричного автомобіля марки Dacia, моделі Spring, яку можна придбати за приблизно 17 000 євро.

Очікується, що новий бюджетний електрокар Dacia буде використовувати електричну платформу Renault Twingo E-Tech, але технічні характеристики поки не розкриті. За попередніми даними, модель має стати одним із найбільш доступних варіантів на ринку електричних авто.

Dacia Spring, який є першим електричним автомобілем бренду, оснащений літій-іонним акумулятором ємністю 27,4 кВт·год, що забезпечує пробіг до 230 км в комбінованому циклі WLTP і до 305 км в циклі WLTP City. Модель розвиває максимальну швидкість до 125 км/год.

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