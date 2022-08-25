Цифри Незалежності: рік, коли в Україні з’явилися МФО — Finance.ua

Цифри Незалежності: рік, коли в Україні з’явилися МФО Вчора 09:30 — Кредит&Депозит

Цифри Незалежності: рік, коли в Україні з’явилися МФО

Цьогоріч День Незалежності України важливий та особливий як ніколи. Адже щодня наші захисники та захисниці ведуть боротьбу з російськими окупантами, що посягнули на наші землі, життя, фінанси та незалежність.

Агресор постійно маневрує та бреше: про нашу історію, здобутки, військових, економіку та навіть про повсякдення звичайних українців. Саме тому до Дня Незалежності ми підготували серію новин, в яких будемо розповідати про найцікавіші цифри, що були поруч з українцями з року в рік. Цифри Незалежності. У цій новині поговоримо про мікрофінансові організації. Поняття «мікропозика» в Україні з’явилося 2011 року. Відтоді мікрофінансові організації почали стрімко розвиватися в Україні.

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Кредити тоді видавали переважно готівкою, а частка онлайну складала менше ніж 10%. Бурхливий розвиток онлайнового кредитування розпочався восени 2015-го, після того, як депутати ухвалили закон «Про електронну комерцію».

До речі, 2015 року мікрофінансові організації перевершили банки за обсягом позик, видавши кредитів на загальну суму 10 млрд грн.

Однією з перших МФО в Україні стала компанія ШвидкоГроші. ТОВ «Споживчий центр» (а це повна назва фінансової компанії) було зареєстровано у квітні 2011 року.

Узагалі концепцію мікрокредитування розробив професор економіки Мухаммед Юнус. У 1974 році він включився в боротьбу з голодом на своїй Батьківщині — Бангладеші, однієї з найбідніших країн світу.

Юнус дійшов висновку, що навіть найнезначніший кредит може зіграти вирішальну роль у виживанні бідняків. Він виявив, що звичайні банки не зацікавлені у видачі кредитів небагатим підприємцям через високі ризики неповернення позичених коштів.

Генеральна Асамблея ООН оголосила 2005 рік Міжнародним роком мікрокредитування, а 2006-го Юнус отримав Нобелівську премію миру.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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