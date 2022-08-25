Цифри Незалежності: рік, коли в Україні з’явилися МФО — Finance.ua

Цифри Незалежності: рік, коли в Україні з’явилися МФО
Цьогоріч День Незалежності України важливий та особливий як ніколи. Адже щодня наші захисники та захисниці ведуть боротьбу з російськими окупантами, що посягнули на наші землі, життя, фінанси та незалежність.
Агресор постійно маневрує та бреше: про нашу історію, здобутки, військових, економіку та навіть про повсякдення звичайних українців. Саме тому до Дня Незалежності ми підготували серію новин, в яких будемо розповідати про найцікавіші цифри, що були поруч з українцями з року в рік. Цифри Незалежності. У цій новині поговоримо про мікрофінансові організації. Поняття «мікропозика» в Україні з’явилося 2011 року. Відтоді мікрофінансові організації почали стрімко розвиватися в Україні.
Кредити тоді видавали переважно готівкою, а частка онлайну складала менше ніж 10%. Бурхливий розвиток онлайнового кредитування розпочався восени 2015-го, після того, як депутати ухвалили закон «Про електронну комерцію».
До речі, 2015 року мікрофінансові організації перевершили банки за обсягом позик, видавши кредитів на загальну суму 10 млрд грн.
Рейтинг мікрофінансових організацій України 🏆
Однією з перших МФО в Україні стала компанія ШвидкоГроші. ТОВ «Споживчий центр» (а це повна назва фінансової компанії) було зареєстровано у квітні 2011 року.
Узагалі концепцію мікрокредитування розробив професор економіки Мухаммед Юнус. У 1974 році він включився в боротьбу з голодом на своїй Батьківщині — Бангладеші, однієї з найбідніших країн світу.
Юнус дійшов висновку, що навіть найнезначніший кредит може зіграти вирішальну роль у виживанні бідняків. Він виявив, що звичайні банки не зацікавлені у видачі кредитів небагатим підприємцям через високі ризики неповернення позичених коштів.
Генеральна Асамблея ООН оголосила 2005 рік Міжнародним роком мікрокредитування, а 2006-го Юнус отримав Нобелівську премію миру.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
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