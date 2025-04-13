ПРОМО Ця мем-монета щойно перевищила $13 мільйонів на попередньому продажі — чи може вона стати наступним проривом Shiba Inu? Сьогодні 10:46 — Криптовалюта

Ця мем-монета щойно перевищила $13 мільйонів на попередньому продажі — чи може вона стати наступним проривом Shiba Inu?

Кожен, хто займається криптовалютами, чув про мем-монети. Від Dogecoin до SHIB, вони набували різних форм, але до цього часу жодна з них не виходила на ринок зі спортивною ідентичністю. XYZVerse змінює це.

XYZVerse — це перша в історії монета, присвячена спортивним мемам, яка намагається запропонувати щось нове в насиченому секторі. У той час як простір монет-мемів часто визначається інтернет-культурою та хайпом, цей проект використовує більш структурований підхід, прагнучи об’єднати глобальний спортивний фандом з корисністю токенів на рівні спільноти.

Нічого подібного до XYZVerse не було створено раніше. Його мета — використати емоційну енергію спортивної культури — лояльність, суперництво, ідентичність — і спрямувати її через децентралізовану екосистему мемів-монет.

Чи буде цей експеримент з поєднання спорту, мемів і криптовалют масштабним, ще належить з’ясувати, але з наступним циклом биків на горизонті, XYZVerse вступає в розмову як унікальний кейс, за яким варто спостерігати.

XYZVerse в двох словах

Наразі проект знаходиться на стадії попереднього продажу, токени $XYZ пропонуються за зниженим курсом $0,003333 перед запланованим лістингом на біржі.

Він також привернув до себе увагу завдяки майбутній широкомасштабній кампанії з роздачі токенів і сильним настроям користувачів на таких платформах, як CoinMarketCap , де більшість голосів користувачів схиляються до бичачого сценарію.

Підтримка спільноти була головним рушієм його раннього імпульсу. Завдяки тисячам користувачів, які активно стежать за проектом на соціальних платформах, та понад $13 мільйонам, зібраним під час попереднього продажу (зараз XYZVerse знаходиться на стадії 12 з 15), XYZVerse позиціонує себе як монета-мем, що має як тягу, так і суть.

Що ще більше відрізняє проект від інших, так це раннє визнання, яке він отримав: XYZVerse був визнаний кращим новим мем-проектом за версією crypto. news, відомого галузевого медіа-видання. Ця нагорода додає впевненості в його зростаючій репутації як серйозного претендента на ринок мем-монет.

З точки зору безпеки, XYZVerse вжив активних заходів, пройшовши комплексний аудит смарт-контрактів від Pessimistic SolidProof — двох авторитетних компаній, що спеціалізуються на безпеці блокчейну. Ці перевірки покликані забезпечити безпеку коду, прозорість і знизити ризик для перших учасників.

Як XYZ може стати наступним SHIB?

Звичайно, будь-яка нова монета-мем неминуче викликає порівняння з гігантами, які з’явилися до неї — і мало хто з них може бути більшим, ніж Shiba Inu (SHIB).

Запущений у 2020 році без жодної початкової корисності та з мінімальною популярністю, SHIB став глобальним феноменом, вийшовши з невідомості і досягнувши багатомільярдної ринкової капіталізації. Його рушійною силою стали не передові технології чи партнерства, а сила спільноти та соціальна вірусність — ті самі умови, які XYZVerse сподівається відтворити, хоча й через зовсім іншу тематичну лінзу.

У той час як SHIB використовував культуру мемів і спадщину Dogecoin, XYZVerse спирається на світ спортивного фандому, намагаючись побудувати плем’я навколо іншого типу ідентичності: заснованої на командному дусі, конкуренції та глобальній привабливості.

Чим XYZVerse відрізняється від SHIB? Давайте подивимось:

Особливість XYZVerse ($XYZ) Shiba Inu (SHIB) Етап запуску Наразі в попередньому продажу (Етап 12 із 15) Запущено в серпні 2020 року Ціна токена $0,003333 (передпродажна ціна) ~$0,0000000005 на момент запуску Запланована ціна лістингу 0,10 доларів США N/A Постачання токенів

Тема / Брендінг майбутнього карбування не планується, Універсальна спортивна монета-мем із широкою культурною привабливістю Загальна пропозиція на рівні квадрильйонів, Мем-монета на тему собак, заснована на пародії на доджкойн Утиліта Партнерство з букмекерською платформою Bookmaker. XYZ і запланований запуск програми «грай і заробляй» Спочатку жодного (пізніше додано використання ShibaSwap і NFT) Airdrop кампанія 10% від загального запасу зарезервовано для аеродрому Без структурованого airdrop під час запуску Плани екосистем Майбутня гейміфікація, інтеграція платформи, на основі DAO Розроблено пізніше: DEX, NFT, ініціативи метавсесвіту Час входу на ринок Введення попереду бичачого циклу Запущено раніше та різко підвищилося під час зростання 2021 року

Хоча XYZVerse виходить на ринок у зовсім іншому ринковому кліматі, ніж SHIB у 2020 році, існують очевидні подібності, які вказують на його потенціал для надзвичайного успіху — і кілька чітких переваг, які можуть допомогти йому уникнути деяких ранніх обмежень, притаманних SHIB.

Спільні сильні сторони: що їх об’єднує

Орієнтація на громаду : Обидва проекти приділяють значну увагу створенню сильної, активної громади. Зростання SHIB було майже повністю підтримано ентузіазмом роздрібної торгівлі та вірусністю в Інтернеті — XYZVerse використовує аналогічний низовий імпульс, і 95% учасників голосування на CoinMarketCap наразі висловлюють бичачий прогноз.

: Обидва проекти приділяють значну увагу створенню сильної, активної громади. Зростання SHIB було майже повністю підтримано ентузіазмом роздрібної торгівлі та вірусністю в Інтернеті — XYZVerse використовує аналогічний низовий імпульс, і 95% учасників голосування на CoinMarketCap наразі висловлюють бичачий прогноз. Звернення домемів: Як і SHIB, XYZVerse не претендує на те, щоб бути просто ще одним утилітарним токеном. Він використовує силу інтернет-культури — але замість мемів на собачу тематику, він спирається на глобальний спортивний фандом , щоб об’єднати широку аудиторію під одним прапором.

Як і SHIB, XYZVerse не претендує на те, щоб бути просто ще одним утилітарним токеном. Він використовує силу інтернет-культури — але замість мемів на собачу тематику, він спирається на , щоб об’єднати широку аудиторію під одним прапором. Рання можливість. Подібно до того, як SHIB винагороджував тих, хто приєднався до нього до того, як про нього дізнався мейнстрім, XYZVerse все ще перебуває на етапі попереднього продажу, пропонуючи ціну раннього доступу, що відображає позиціонування, яке колись мали перші власники SHIB.

В чому перевага XYZVerse

Структурована токеноміка: На відміну від квадрильйонної пропозиції SHIB та інфляційного старту, XYZVerse має обмежену пропозицію без запланованого карбування в майбутньому — модель, розроблена для підтримки цінової стабільності та обмеження розмивання.

На відміну від квадрильйонної пропозиції SHIB та інфляційного старту, XYZVerse має обмежену пропозицію без запланованого карбування в майбутньому — модель, розроблена для підтримки цінової стабільності та обмеження розмивання. Визначена корисність з першого дня : в той час як SHIB додав реальну корисність (як ShibaSwap і NFT) набагато пізніше, XYZVerse вийшов на ринок з чіткою дорожньою картою, винагородою за стейкінг і механікою airdrop вже на місці.

: в той час як SHIB додав реальну корисність (як ShibaSwap і NFT) набагато пізніше, XYZVerse вийшов на ринок з чіткою дорожньою картою, винагородою за стейкінг і механікою airdrop вже на місці. Зростання за рахунокаеродропів: 10% від загальної пропозиції XYZ зарезервовано для аеродропів — стратегія заохочення, якої не було у SHIB на момент запуску. Це не тільки винагороджує перших членів спільноти, але й допомагає підвищити залученість і цілеспрямовано розподіляти гаманці.

10% від загальної пропозиції XYZ зарезервовано для аеродропів — стратегія заохочення, якої не було у SHIB на момент запуску. Це не тільки винагороджує перших членів спільноти, але й допомагає підвищити залученість і цілеспрямовано розподіляти гаманці. Час виходу на ринок: XYZVerse запускається напередодні того, що, на думку багатьох аналітиків, може стати наступним «бичачим» циклом. Якщо імпульс буде наростати в міру відновлення більш широкого ринку, XYZ може отримати вигоду від сильного попутного вітру, подібно до того, як це сталося з SHIB під час його сплеску в 2021 році.

Коротше кажучи, XYZVerse поділяє ДНК, засновану на мемах, яка допомогла SHIB стати вірусною, але вона виходить у простір з більшою структурою, стратегічним плануванням і ширшою тематичною базою.

Заключні думки

Історія SHIB доводить, що маленькі починання можуть призвести до вибухових результатів. Можливо, XYZVerse ще не на всіх радарах, але ті, хто уважно спостерігає, бачать, як формується знайома картина.

Питання полягає в тому, чи зможуть умови, які привели до успіху SHIB, знову вирівнятися у 2025 році, цього разу на користь XYZVerse. Хоча нічого не гарантовано, ранні показники (включаючи обмежену пропозицію, визначену дорожню карту і сильний імпульс перед продажем) свідчать про те, що проект намагається позиціонувати себе на схожому шляху — але з більш чіткою структурою з самого початку.

Відвідайте офіційний сайт XYZVerse, щоб придбати $XYZ за зниженою передпродажною ціною https://xyzverse.io/

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