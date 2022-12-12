Cвинина у роздрібі стала доступнішою: які ціни — Finance.ua

Cвинина у роздрібі стала доступнішою: які ціни Сьогодні 04:17 — Особисті фінанси

Ціни свинини на полицях супермаркетів у листопаді знизилася на 4% проти попереднього місяця. Про здешевлення охолодженої свинини у роздрібній торгівлі за підсумками жовтня заявляють в аналітичному відділі Асоціації «Свинарі України».

За результатами щомісячного моніторингу національних торгівельних мереж, протягом листопада середня ціна кілограма свинини склала 178,2 грн/кг. Це на 4,1% чи 7,6 грн/кг дешевше ніж у жовтні, відзначають аналітики АСУ. «На початку місяця кілограм свинини у мережах роздрібної торгівлі коштував 184 грн/кг, а у кінці листопада та на початку грудня його ціна була на 10 грн/кг нижчою. При цьому найпомітніше знизилася ціна на несезонний ошийок: з 215,1 грн/кг у перший тиждень листопада до 197,1 грн/кг у кінці місяця. Трохи менше здешевлення торкнулося корейки, стегна та лопатки, які упродовж листопада подешевшали на 12,5-15 грн/кг», ― відзначають в аналітичному відділі АСУ.

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"Основною причиною послаблення цін на охолоджену свинину є зниження закупівельних цін на живець свинини як під впливом сезонних чинників, так і через нові обставини військового часу. Зокрема, окрім обмежень з боку купівельної спроможності, відчутний вплив на обсяги кінцевої реалізації мають перебої з електроживленням. Останнє змушує роздрібну торгівлю переглядати кількість та об’єми замовлень, а споживачів ― корегувати зміст та структуру продуктового кошика.

Не дивлячись на екстремальніші умови роботи, більшість постачальників та покупців вже адаптувалися до них, тож надалі оператори очікують відносної стабілізації роздрібної торгівлі", ― прокоментували в галузевому об’єднанні.

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