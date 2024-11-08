Cupra випустила економічну версію нового Terramar — Finance.ua

Cupra випустила економічну версію нового Terramar Сьогодні 05:16 — Фондовий ринок

Cupra випустила економічну версію нового Terramar

CUPRA не втрачає можливості привернути увагу клієнтів до нового Terramar, і хоча перші екземпляри прибудуть у 2025 році, марка вже розширила лінійку за рахунок доступнішої версії гібридного PHEV.

Зараз у продажу в Європі модель пропонується у трьох версіях: дві бензинові та одна PHEV з максимальною потужністю 272 к.с., яка може виявитися надмірно потужною для багатьох потенційних власників. Тому було додано більш доступну версію з меншою потужністю, але все ще гідною продуктивністю.

Новий Terramar у версії VZ EHybrid вже доступний для замовлення, відрізняючись легкосплавними 18-дюймовими колесами, широкою палітрою кольорів та багатим набором обладнання, що включає світлодіодні фари, автоматичний клімат-контроль, систему доступу та запуску без ключа, спортивні сидіння, круїз-контроль, систему контролю тиску в шинах та пакет безпеки з подушками безпеки.

Вартість нової версії CUPRA Terramar PHEV із двигуном 204 к.с. складає 50 300 доларів за актуальним курсом, що робить її на майже 6200 доларів дешевшою за базову версію на 272 к.с.

Технології залишаються на висоті: 1,5-літровий двигун TSI Evo на 150 к.с. та електромотор на 115 к.с. забезпечують загальну потужність 204 к.с. і надають руху переднім колесам. Максимальна швидкість сягає 205 км/год, а розгін до 100 км/год займає 8,3 секунди.

Літій-іонна батарея ємністю 25,8 кВт·год дозволяє Terramar VZ EHybrid долати до 120 км на шосе та до 147 км у міських умовах, що робить цю модель привабливою для тих, хто шукає економічний та продуктивний кросовер.

Ampercar За матеріалами:

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