Цукерберг за день заробив рекордні $12,5 мільярда — Finance.ua
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Цукерберг за день заробив рекордні $12,5 мільярда

Фондовий ринок
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Статки засновника і керівника Meta Марка Цукерберга підскочили на 12,5 млрд дол у четвер, що стало найбільшим одноденним зростанням його статків.
Про це повідомляє Bloomberg.
Цукерберг оговтується від найгіршого року для свого бізнесу, коли його статки впали після піку в 142 мільярди доларів у вересні 2021 року. У 2022 році у нього було кілька щоденних злетів і падінь: у лютому він втратив 31 млрд дол за день, потім заробив 11 млрд дол у квітні, а в жовтні втратив ще 11 млрд дол після чергового розчаровуючого звіту про прибутки Meta.
Зараз статки Цукерберга становлять 69,8 млрд дол, що робить його 13 найбагатшою людиною у світі, свідчить Індекс мільярдерів Bloomberg. Він випередив, серед інших мільярдерів, індійця Гаутама Адані.
Інвестори зраділи після останніх фінансових результатів Meta. Зокрема, Цукерберг заявив, що листопадове скорочення 11 тисяч робочих місць, або 13% робочої сили, було «лише початком» його планів з оптимізації.
Цього тижня компанія також перемогла в суді проти Федеральної торгової комісії, яка заблокувала викуп компанією стартапу у сфері віртуальної реальності.
У четвер акції Meta зросли на 23,3%, приєднавшись до низки інших технологічних компаній, акції яких злетіли в ціні.
За матеріалами:
Економічна Правда
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