Цукерберг хоче створити новий додаток для ринків прогнозів — NYT 25.06.2026, 01:40 — Фондовий ринок

Марк Цукерберг, головний виконавчий директор Meta

Гендиректор Meta Марк Цукерберг доручив команді створити додаток для ринків прогнозів: додаток із попередньою назвою Arena буде незалежним від Facebook та Instagram. Він має конкурувати за увагу з Polymarket і Kalshi, найбільшими ринками прогнозів.

Про це пише The New York Times.

«Polymarket і Kalshi, ринки прогнозів, де користувачі можуть робити ставки на результати, такі як Суперкубок і тривалість звернення до Конгресу, стали одними з найшвидше зростаючих напрямків в інтернеті. Марк Цукерберг помітив — і він хоче взяти участь у дії», — пише видання.

Як працюватиме додаток

Генеральний директор Meta створив команду для створення додатку для смартфонів, схожого на Polymarket і Kalshi, повідомили на умовах анонімності двоє співробітників компанії. Користувачі не ставитимуть гроші, і, ймовірно, додаток спиратиметься на систему балів, схожу на відеогру, сказав один із співробітників, хоча компанія не відкидала можливість використання ставок на реальні гроші в майбутньому.

Додаток функціонуватиме незалежно від соціальних мереж Meta, до яких входять Facebook, Instagram, WhatsApp і Messenger. Meta має на меті розвивати додаток, використовуючи свої великі аудиторії соціальних мереж і спрямовуючи їх на його використання, сказали вони.

Експериментальна ініціатива

Ця ініціатива, яку інсайдери охарактеризували як експериментальну, але пріоритетну, є частиною ширшого зусилля пана Цукерберга створити нові типи додатків на основі нових соціальних поведінкових тенденцій в інтернеті.

Більше ніж 3,56 мільярда людей відвідують один або кілька додатків Meta щодня, що підняло питання про те, чи досягли ці платформи точки насичення.

Arena є одним із додатків, які тестує Meta. Серед них також додаток під назвою Meta Photos, ще один окремий додаток, який створюватиме нові типи медіа за допомогою штучного інтелекту, сказали співробітники.

Зосередження Meta на окремих додатках

Протягом багатьох років Цукерберг вивчав, як змінюється поведінка користувачів в інтернеті, а потім швидко наслідував швидкозростаючих конкурентів, таких як Snap та інших, копіюючи їхні додатки та функції, пише NYT.

Видання зазначає, що ці зусилля мали змішаний успіх. Meta раніше стикалася з труднощами при запуску нових окремих додатків, головним чином через те, що було важко змусити людей їх знаходити та завантажувати.

У 2019 році співробітники намагалися створити різні соціальні додатки, включаючи ті, що зосереджені на подкастах і подорожах, а також музиці та знайомствах. Лише кілька з них отримали популярність, пише NYT.

Але оскільки Facebook і Instagram все більше орієнтуються на відео-контент, керівники Meta вважають, що всередині додатків залишається все менше місця для тестування нових ідей продуктів, зазначили джерела. Це змусило компанію зосередитися на окремих додатках.

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