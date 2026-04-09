0 800 307 555
Місце для вашої реклами
Crowe Erfolg Ukraine підтвердив фінансову стійкість S1 REIT

Crowe Erfolg Ukraine підтвердив фінансову стійкість S1 REIT
Crowe Erfolg Ukraine підтвердив фінансову стійкість S1 REIT
Інвестиційна компанія S1 REIT оприлюднила результати аудиту своєї діяльності за 2025 рік. Перевірку провела компанія Crowe Erfolg Ukraine — член міжнародної мережі Crowe Global, що входить до топ-10 найбільших аудиторських об’єднань світу.
Аудиторський висновок підтвердив, що фінансова звітність фондів S1 REIT за минулий рік у всіх суттєвих аспектах відповідає Міжнародним стандартам (МСФЗ/IFRS). Згідно зі звітом, компанія демонструє стабільну динаміку росту та високий рівень захищеності капіталу.
Ключові показники звіту:
  • Прозорість: Активи фондів є юридично підтвердженими та прибутковими.
  • Відсутність боргів: Розвиток проєктів відбувається без зовнішнього кредитного навантаження — виключно за рахунок власного капіталу та прямих інвестицій.
  • Стабільність: Аудитори не зафіксували подій, які могли б негативно вплинути на капітал інвесторів протягом звітного періоду.
«Аудит є частиною вимог регулятора щодо роботи фондів, які залучають колективні інвестиції. Публікація звіту — це не лише виконання норм українського законодавства, а й підтвердження нашої прозорості та відкритості», — зазначив Вадим Павлушин, фінансовий директор S1 REIT.
Повний текст аудиторського звіту за 2025 рік уже доступний для ознайомлення на офіційному сайті компанії.
Результати діяльності фонду у минулому не є гарантією доходів в майбутньому. Перед інвестуванням ознайомтесь з умовами та проконсультуйтесь із фінансовим радником.
Інвестиції у фонди «С1 ВДНГ/Оболонь» захищають інвестора від багатьох ризиків, але не від усіх. Запланований прибуток не гарантується. Результати діяльності фонду у минулому не є гарантією доходів в майбутньому. Перед інвестуванням ознайомтесь з умовами та проконсультуйтесь із фінансовим радником.
За матеріалами:
S1 REIT
Місце для вашої реклами
