Сьогодні 08:58 — Фондовий ринок

Crowe Erfolg Ukraine підтвердив фінансову стійкість S1 REIT

Інвестиційна компанія S1 REIT оприлюднила результати аудиту своєї діяльності за 2025 рік. Перевірку провела компанія Crowe Erfolg Ukraine — член міжнародної мережі Crowe Global, що входить до топ-10 найбільших аудиторських об’єднань світу.

Аудиторський висновок підтвердив, що фінансова звітність фондів S1 REIT за минулий рік у всіх суттєвих аспектах відповідає Міжнародним стандартам (МСФЗ/IFRS). Згідно зі звітом, компанія демонструє стабільну динаміку росту та високий рівень захищеності капіталу.

Ключові показники звіту:

Прозорість: Активи фондів є юридично підтвердженими та прибутковими.

Відсутність боргів: Розвиток проєктів відбувається без зовнішнього кредитного навантаження — виключно за рахунок власного капіталу та прямих інвестицій.

Стабільність: Аудитори не зафіксували подій, які могли б негативно вплинути на капітал інвесторів протягом звітного періоду.

«Аудит є частиною вимог регулятора щодо роботи фондів, які залучають колективні інвестиції. Публікація звіту — це не лише виконання норм українського законодавства, а й підтвердження нашої прозорості та відкритості», — зазначив Вадим Павлушин, фінансовий директор S1 REIT.

Повний текст аудиторського звіту за 2025 рік уже доступний для ознайомлення на офіційному сайті компанії.

Інвестиції у фонди «С1 ВДНГ/Оболонь» захищають інвестора від багатьох ризиків, але не від усіх. Запланований прибуток не гарантується. Результати діяльності фонду у минулому не є гарантією доходів в майбутньому. Перед інвестуванням ознайомтесь з умовами та проконсультуйтесь із фінансовим радником.

S1 REIT За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.