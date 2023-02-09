Credit Suisse отримав найбільший річний збиток з часів фінансової кризи через різке виведення коштів клієнтами — Finance.ua

Credit Suisse отримав найбільший річний збиток з часів фінансової кризи через різке виведення коштів клієнтами Сьогодні 12:21 — Фондовий ринок

Credit Suisse отримав найбільший річний збиток з часів фінансової кризи через різке виведення коштів клієнтами

Швейцарський банк Credit Suisse отримав найбільші щорічні збитки у 7,3 млрд швейцарських франків з часів фінансової кризи 2008 року.

Про це пише Financial Times.

За четвертий квартал кредитор отримав збитки у розмірі 1,4 млрд швейцарських франків ($1,5 млрд), у жовтні клієнти вивели 10 % активів банку.

Зазначається, що клієнти вивели із групи 107 млрд швейцарських франків за квартал, при цьому дві третини відтоку припали на жовтень, кажуть у банку.

Читайте також Банки готуються змінювати умови обслуговування рахунків для українців

Credit Suisse приступає до радикальної реструктуризації у спробі повернутися до прибутку. Згідно з планом, група звільняє 9 000 з 52 000 співробітників, виділяючи свій інвестиційний банк First Boston, а також посилить бізнес з управління активами.

У четвер банк попередив, що у 2023 році він очікує ще на один «суттєвий збиток», оскільки покриє витрати на реструктуризацію.

Поряд із квартальними результатами банк також оголосив про завершення операції з придбання M Klein & Company.

Читайте також Дочірній банк UniCredit у рф зазнав 220 млн євро збитків

За останні три місяці минулого року Credit Suisse повідомив про 33-відсоткове падіння доходів, в основному через 74-відсоткове зниження комісій за інвестиційно-банківські послуги.

У той час як результати показали відтік протягом кварталу, голова та головний виконавчий директор банку наполягали на тому, що відтік було зупинено, і клієнти почали повертатися.

На початку жовтня топменеджмент Credit Suisse намагавася переконати великих клієнтів, контрагентів та інвесторів у достатній ліквідності на тлі побоювань щодо фінансової стійкості банку. Акції Credit Suisse впали на 9% на початку торгів.

Помітивши падіння акцій Credit Suisse більш ніж на 25% минулого місяця, виконавчий директор Credit Suisse Ульріх Кернер розіслав службову записку по всій компанії, щоб заспокоїти співробітників щодо капіталу та ліквідності банку, пише FT. Кернер спростував повідомлення про те, що банк звертався до інвесторів щодо потенційного залучення додаткового капіталу.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.