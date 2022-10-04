Credit Suisse – новий Lehman Brothers? — Finance.ua

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ Credit Suisse – новий Lehman Brothers? Вчора 11:59 — Фондовий ринок

Показник кредитного ризику Credit Suisse є на рекордно високому рівні. Ось так один із найбільших банків Швейцарії, та й усього світу, став високоризикованим активом. Генеральний директор Credit Suisse Group AG Ульріх Кернер (Ulrich Koerner) заявив, що банк переживає «критичний момент», готуючись до останньої реструктуризації. Повідомляють, що керівництво проводить заспокійливі бесіди з основними інвесторами, але ринок банку не вірить. Це яскравий приклад того, що нинішня фінансова система не може впоратися з вищими відсотковими ставками. Про це повідомляє аналітик RoboForex Андрій Гойлов.

CDS (страховка від дефолту) Deutsche Bank та Credit Suisse (б. п.). Джерело: bloomberg.com

CDS (страховка від дефолту) Credit Suisse «полетів» вгору, і багато хто порівнює те, що траплялося з Lehman Brothers і Bear Stearns. Цей показник досяг рівня у 250 базисних пунктів (близько до історичних максимумів 2009 року) з 55 пунктів на початку року. Акції «обвалилися» до нових мінімумів (ринкова капіталізація впала до приблизно 10 млрд. CHF з більш ніж 30 млрд. у березні 2021 року). Банк розглядає продаж частини бізнесу та активів, як, наприклад, трейдинговий Департамент структурних продуктів та Latin America Wealth Management (за винятком Бразилії).

Графік акцій Credit Suisse. Джерело: tradingview.com

Аналітики KBW вважають, що Credit Suisse знадобиться залучити капітал у 4 млрд CHF для фінансування внутрішньої реструктуризації навіть після продажу частки свого бізнесу та активів.Втім, важливо зазначити, що ситуація у банку краща, ніж у Deutsche Bank 6 років тому на піку його проблем, оскільки поточний коефіцієнт Capital ratio Credit Suiss - 13,5%, а Deutsche Bank він становив лише 10,8%.

Керівництво банку проводить стратегічний аналіз ситуації, що склалася, з можливим продажем підрозділів та відмови від деяких видів діяльності. Credit Suiss планує оприлюднити висновок разом із фінансовими результатами за III квартал 27 жовтня 2022 року. Аналітик сумнівається, що хтось дозволить збанкрутувати великій фінансовій групі. Після Lehman Brothers є чітке розуміння — вигідніше рятувати, ніж «топити». В іншому випадку на відновлення економіки доведеться витратити значно більше.

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