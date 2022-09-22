Credit Suisse хоче розділити інвестиційний бізнес та виокремити «поганий» банк — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Credit Suisse хоче розділити інвестиційний бізнес та виокремити «поганий» банк

Фондовий ринок
326
Credit Suisse хоче розділити інвестиційний бізнес та виокремити «поганий» банк
Credit Suisse хоче розділити інвестиційний бізнес та виокремити «поганий» банк
Швейцарський банк Credit Suisse розробив план щодо поділу інвестиційного бізнесу на три частини з виділенням «поганого» банку в спробі оговтатися від трьох років скандалів.
Про це повідомляє Reuters.
«Поганий» банк — спеціальний фінансовий інститут (не обов’язково володіє банківською ліцензією), що створюється державою з метою порятунку банків під час кризи. Його баланс формується державою в обмін на активи комерційних банків, які не мають об’єктивної оцінки або оцінюються ринком надто низько.
Надалі активи, сконцентровані в «поганому» банку, можуть бути продані, списані або відновлені з подальшим поверненням до «хорошого» банку.
Влітку голова Credit Suisse Аксель Леманн призначив Ульріха Кернера головним виконавчим директором з дорученням провести радикальну реорганізацію банку, який за останні роки постраждав від скандалу з корпоративним шпигунством, закриття інвестфондів, рекордних втрат на торгах та багатьох судових позовів.
Остання пропозиція передбачає поділ інвестбанку на три частини: консультаційний бізнес групи, який може бути виділений на більш пізньому етапі; «поганий» банк; та решту бізнесу. Рада директорів Credit Suisse також не відкидає можливості продажу прибуткових підрозділів з метою уникнути залучення додаткового капіталу.
Очікується, що докладніший план дій буде представлений 27 жовтня разом із фінансовим звітом за третій квартал 2022 року.
Нагадаємо, один з найбільших швейцарських фінансових конгломератів Credit Suisse заморозив активи підсанкційних росіян на 10,4 млрд швейцарських франків у першому кварталі року. Це еквівалентно $10,63 млрд.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Фінансовий клуб
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.