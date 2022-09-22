Credit Suisse хоче розділити інвестиційний бізнес та виокремити «поганий» банк — Finance.ua

Credit Suisse хоче розділити інвестиційний бізнес та виокремити «поганий» банк Вчора 18:27 — Фондовий ринок

Credit Suisse хоче розділити інвестиційний бізнес та виокремити «поганий» банк

Швейцарський банк Credit Suisse розробив план щодо поділу інвестиційного бізнесу на три частини з виділенням «поганого» банку в спробі оговтатися від трьох років скандалів.

«Поганий» банк — спеціальний фінансовий інститут (не обов’язково володіє банківською ліцензією), що створюється державою з метою порятунку банків під час кризи. Його баланс формується державою в обмін на активи комерційних банків, які не мають об’єктивної оцінки або оцінюються ринком надто низько.

Надалі активи, сконцентровані в «поганому» банку, можуть бути продані, списані або відновлені з подальшим поверненням до «хорошого» банку.

Влітку голова Credit Suisse Аксель Леманн призначив Ульріха Кернера головним виконавчим директором з дорученням провести радикальну реорганізацію банку, який за останні роки постраждав від скандалу з корпоративним шпигунством, закриття інвестфондів, рекордних втрат на торгах та багатьох судових позовів.

Остання пропозиція передбачає поділ інвестбанку на три частини: консультаційний бізнес групи, який може бути виділений на більш пізньому етапі; «поганий» банк; та решту бізнесу. Рада директорів Credit Suisse також не відкидає можливості продажу прибуткових підрозділів з метою уникнути залучення додаткового капіталу.

Очікується, що докладніший план дій буде представлений 27 жовтня разом із фінансовим звітом за третій квартал 2022 року.

Нагадаємо, один з найбільших швейцарських фінансових конгломератів Credit Suisse заморозив активи підсанкційних росіян на 10,4 млрд швейцарських франків у першому кварталі року. Це еквівалентно $10,63 млрд.

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Фінансовий клуб За матеріалами:

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