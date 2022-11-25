Continental розробив нову гальмівну систему для електромобілів — Finance.ua
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Continental розробив нову гальмівну систему для електромобілів

Технології&Авто
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Continental розробив нову гальмівну систему для електромобілів
Continental розробив нову гальмівну систему для електромобілів
Специфіка електромобілів відносно гальмівних систем полягає у присутності функції рекуперації. Тобто електромобілі майже завжди використовують енергію гальмування для підзаряджання батареї тому вимоги до звичайної гальмівної системи залишаються мінімальні.
У Continental скористались цим і зробили гальмівні супорти значно меншими та легшими. Зменшення ваги та зменшення тертя між колодками та ротором має призвести до трохи кращого запасу ходу для будь-якого електромобіля наступного покоління, який буде використовувати цю технологію.
«Підвищення ефективності є основною метою оптимізації електромобілів», — пояснює Домінік Гісс, голова відділу продуктів із фрикційними гальмами підрозділу гідравлічних гальмівних систем Continental.
«Чим менші втрати електроенергії, тим більший запас ходу автомобіля. Гальма можуть зробити свій внесок у це, що досі не використовувалося», — пояснив він.
Continental вирішила зменшити розміри, оскільки рекуперація використовується частіше, ніж звичні гальма EV. Ганноверський постачальник підкреслює, що рекуперація використовується «у понад 80 відсотках усіх ситуацій уповільнення», не вдаючись у дрібні деталі.
За матеріалами:
Телеканал 24
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