Coca-Cola згортає виробництво і йде з рф — Finance.ua

Coca-Cola згортає виробництво і йде з рф

Вчора 11:14 — Фондовий ринок

Coca-Cola HBC більше не вироблятиме і не продаватиме напій Coca-Cola або продукцію інших своїх брендів у росії.

Про це пише Reuters з посиланням на заяву Coca-Cola Co.

Наразі компанія та її клієнти розпродають наявні запаси. Коли вони закінчаться, Coca-Cola HBC «більше не вироблятиме і не продаватиме Coca-Cola або інші бренди Coca-Cola Company в росії», — заявила компанія.

Корпорація Coca-Cola Company заявила про призупинення роботи на російському ринку на 13-й день після повномасштабного вторгнення росії в Україну. Тоді компанія заявила, що «продовжить відслідковувати ситуацію та оцінювати її з огляду на те, як розгортатимуться події».

Довідка Finance.ua:

в росії Coca-Cola HBC крім самої Coca-Cola та її підвидів випускає Fanta, Sprite, Powerade, Schweppes, Burn, воду BonAqua, соки «Добрий», Pulpy, Rich, «Моя Сім’я», Innocent та іншу продукцію;

в росії працюють 10 заводів компанії.

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