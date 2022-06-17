Coca-Cola згортає виробництво і йде з рф — Finance.ua

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Coca-Cola згортає виробництво і йде з рф

Вчора 11:14Фондовий ринок
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Coca-Cola HBC більше не вироблятиме і не продаватиме напій Coca-Cola або продукцію інших своїх брендів у росії.
Про це пише Reuters з посиланням на заяву Coca-Cola Co.
Наразі компанія та її клієнти розпродають наявні запаси. Коли вони закінчаться, Coca-Cola HBC «більше не вироблятиме і не продаватиме Coca-Cola або інші бренди Coca-Cola Company в росії», — заявила компанія.
Корпорація Coca-Cola Company заявила про призупинення роботи на російському ринку на 13-й день після повномасштабного вторгнення росії в Україну. Тоді компанія заявила, що «продовжить відслідковувати ситуацію та оцінювати її з огляду на те, як розгортатимуться події».

Довідка Finance.ua:

  • в росії Coca-Cola HBC крім самої Coca-Cola та її підвидів випускає Fanta, Sprite, Powerade, Schweppes, Burn, воду BonAqua, соки «Добрий», Pulpy, Rich, «Моя Сім’я», Innocent та іншу продукцію;
  • в росії працюють 10 заводів компанії.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: УНІАН
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