Coca-Cola згортає виробництво і йде з рф — Finance.ua

Coca-Cola HBC більше не вироблятиме і не продаватиме напій Coca-Cola або продукцію інших своїх брендів у росії.
Про це пише Reuters з посиланням на заяву Coca-Cola Co.
Наразі компанія та її клієнти розпродають наявні запаси. Коли вони закінчаться, Coca-Cola HBC «більше не вироблятиме і не продаватиме Coca-Cola або інші бренди Coca-Cola Company в росії», — заявила компанія.
Корпорація Coca-Cola Company заявила про призупинення роботи на російському ринку на 13-й день після повномасштабного вторгнення росії в Україну. Тоді компанія заявила, що «продовжить відслідковувати ситуацію та оцінювати її з огляду на те, як розгортатимуться події».
Довідка
Finance.ua:
в росії Coca-Cola HBC крім самої Coca-Cola та її підвидів випускає Fanta, Sprite, Powerade, Schweppes, Burn, воду BonAqua, соки «Добрий», Pulpy, Rich, «Моя Сім’я», Innocent та іншу продукцію;