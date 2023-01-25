Coca-Cola випустить смартфон — ЗМІ — Finance.ua

Coca-Cola випустить смартфон — ЗМІ Сьогодні 18:00 — Фондовий ринок

За повідомленнями джерел у галузі, компанія Coca-Cola готується випустити фірмовий смартфон під назвою ColaPhone. Зображення цього пристрою опублікував на своїй сторінці в Твіттері відомий інсайдер Ice Universe.

Опублікований рендер демонструє смартфон, виконаний у червоному кольорі, на тильній стороні якого нанесено логотип Coca-Cola. Тут розмістилася подвійна основна камера, доповнена світлодіодним спалахом.

Наразі немає жодної інформації про технічні характеристики пристрою.

Як зазначають оглядачі, варіант, що Coca-Cola розробляла смартфон самостійно, є малоймовірним. Швидше за все, компанія об’єдналася з одним із великих виробників мобільних пристроїв, щоб випустити серію смартфонів під власним брендом. Однак, про яку саме компанію може йтися, не відомо.

Ice Universe не озвучив своїх припущень щодо того, з ким саме Coca-Cola могла співпрацювати при створенні фірмового смартфона.

Раніше Ice Universe одним із перших передбачив появу тренду на смартфони з екранами-водоспадами, а також розповів про появу «чубчика» в iPhone X, новий дизайн iPhone 14 із вирізом Dynamic Island тощо.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.