Coca-Cola випустить смартфон — ЗМІ — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Coca-Cola випустить смартфон — ЗМІ

Фондовий ринок
56
За повідомленнями джерел у галузі, компанія Coca-Cola готується випустити фірмовий смартфон під назвою ColaPhone. Зображення цього пристрою опублікував на своїй сторінці в Твіттері відомий інсайдер Ice Universe.
Опублікований рендер демонструє смартфон, виконаний у червоному кольорі, на тильній стороні якого нанесено логотип Coca-Cola. Тут розмістилася подвійна основна камера, доповнена світлодіодним спалахом.
Наразі немає жодної інформації про технічні характеристики пристрою.
Як зазначають оглядачі, варіант, що Coca-Cola розробляла смартфон самостійно, є малоймовірним. Швидше за все, компанія об’єдналася з одним із великих виробників мобільних пристроїв, щоб випустити серію смартфонів під власним брендом. Однак, про яку саме компанію може йтися, не відомо.
Ice Universe не озвучив своїх припущень щодо того, з ким саме Coca-Cola могла співпрацювати при створенні фірмового смартфона.
Місце для вашої реклами
Раніше Ice Universe одним із перших передбачив появу тренду на смартфони з екранами-водоспадами, а також розповів про появу «чубчика» в iPhone X, новий дизайн iPhone 14 із вирізом Dynamic Island тощо.

Кредит онлайн на картку💰

За матеріалами:
3dnews.ru
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.