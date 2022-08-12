Coca-Cola оцінила втрати від припинення продажів у рф у майже 200 мільйонів доларів — Finance.ua
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Coca-Cola оцінила втрати від припинення продажів у рф у майже 200 мільйонів доларів

Фондовий ринок
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Coca-Cola оцінила втрати від припинення продажів у рф у майже 200 мільйонів доларів
Coca-Cola оцінила втрати від припинення продажів у рф у майже 200 мільйонів доларів
Компанія Coca-Cola HBC AG прозвітувала, що у першій половині 2022 року зазнала збитків у розмірі 190 млн євро (195 млн дол.) через припинення продажів у рф.
Про це пише Reuters.
CCHBC зазначила, що зменшила свої запаси в росії і припинила виробництво та продаж продукції Coca-Cola в країні, яка нещодавно була її найбільшим ринком збуту. Тепер компанія матиме меншу присутність на російському ринку.
При цьому локальні бренди компанії, наприклад соки Rich, «Добрий» та «Моя сім’я», залишаються прибутковими та самодостатніми, заявив у розмові з агентством гендиректор CCHBC Зоран Богданович.
Він наголосив, що російські бренди ніяк не взаємодіють з американською The Coca-Cola Company.
Богданович додав, що в рамках скорочення свого бізнесу в росії, CCHBC довелося звільнити російських співробітників. У другому півріччі компанія очікує на витрати у розмірі $82 млн, пов’язані з діяльністю на російському ринку.
При цьому, чистий дохід CCHBC від продажів у першому півріччі зріс майже на 30%, перевищивши складений компанією консенсус-прогноз аналітиків у €3,95 млрд.
Порівняний операційний прибуток також перевершив очікування, але чистий прибуток виявився нижчим за прогнози, зазначає агентство.
HBC є одним із багатьох розливних підприємств Coca-Cola по всьому світу та має місцеві франшизи Coca-Cola для розливу та продажу напоїв, вироблених американським гігантом. Coca-Cola володіє понад 20% акцій HBC.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Економічна Правда
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