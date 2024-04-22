Cкільки заробили Байден та його дружина за 2023 рік — Finance.ua

Cкільки заробили Байден та його дружина за 2023 рік
Президент США Джо Байден та його дружина Джілл у 2023 році заробили $620 тис., повідомив Білий дім із посиланням на податкові декларації.
З цієї суми подружжя виплатило федеральний прибутковий податок у розмірі $146,6 тис. за ставки 23,7%.
Близько $30,9 тис. Джо Байден і його дружина заплатили як податки в штаті Делавер, де знаходиться їхній будинок. Джілл Байден також заплатила податки у Вірджинії на суму $3,5 тис.
Торік Байдени пожертвували $20 тис. у 17 різних благодійних фондів. З них $5 тис. — у фонд Бо Байдена, названий на честь їхнього загиблого сина.
Читайте також: Декларація про доходи: що потрібно знати платнику податків
У 2022 році річний дохід сім'ї становив $579,5 тис.
Як зазначає Bloomberg, зростання доходів у 2023 році пов’язане з підвищенням зарплати Джілл Байден, професора Громадського коледжу Північної Вірджинії. Також доходи зросли за рахунок збільшення допомоги із соціального забезпечення.
До речі, якщо вас цікавить швидка позика до зарплати, за допомогою порталу Finance.ua можна підібрати для себе оптимальні умови.
Поділитися новиною