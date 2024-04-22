Cкільки заробили Байден та його дружина за 2023 рік — Finance.ua
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Cкільки заробили Байден та його дружина за 2023 рік

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Cкільки заробили Байден та його дружина за 2023 рік
Cкільки заробили Байден та його дружина за 2023 рік
Президент США Джо Байден та його дружина Джілл у 2023 році заробили $620 тис., повідомив Білий дім із посиланням на податкові декларації.
З цієї суми подружжя виплатило федеральний прибутковий податок у розмірі $146,6 тис. за ставки 23,7%.
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Близько $30,9 тис. Джо Байден і його дружина заплатили як податки в штаті Делавер, де знаходиться їхній будинок. Джілл Байден також заплатила податки у Вірджинії на суму $3,5 тис.
Торік Байдени пожертвували $20 тис. у 17 різних благодійних фондів. З них $5 тис. — у фонд Бо Байдена, названий на честь їхнього загиблого сина.

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У 2022 році річний дохід сім'ї становив $579,5 тис.
Як зазначає Bloomberg, зростання доходів у 2023 році пов’язане з підвищенням зарплати Джілл Байден, професора Громадського коледжу Північної Вірджинії. Також доходи зросли за рахунок збільшення допомоги із соціального забезпечення.
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За матеріалами:
borgexpert
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