Cкільки заробили Байден та його дружина за 2023 рік — Finance.ua

Cкільки заробили Байден та його дружина за 2023 рік Сьогодні 05:12

Cкільки заробили Байден та його дружина за 2023 рік

Президент США Джо Байден та його дружина Джілл у 2023 році заробили $620 тис., повідомив Білий дім із посиланням на податкові декларації.

З цієї суми подружжя виплатило федеральний прибутковий податок у розмірі $146,6 тис. за ставки 23,7%.

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Близько $30,9 тис. Джо Байден і його дружина заплатили як податки в штаті Делавер, де знаходиться їхній будинок. Джілл Байден також заплатила податки у Вірджинії на суму $3,5 тис.

Торік Байдени пожертвували $20 тис. у 17 різних благодійних фондів. З них $5 тис. — у фонд Бо Байдена, названий на честь їхнього загиблого сина.

У 2022 році річний дохід сім'ї становив $579,5 тис.

Як зазначає Bloomberg, зростання доходів у 2023 році пов’язане з підвищенням зарплати Джілл Байден, професора Громадського коледжу Північної Вірджинії. Також доходи зросли за рахунок збільшення допомоги із соціального забезпечення.

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borgexpert За матеріалами:

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