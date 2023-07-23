Cкільки коштує нерухомість у Хорватії — Finance.ua

Cкільки коштує нерухомість у Хорватії Сьогодні 13:21 — Особисті фінанси

Cкільки коштує нерухомість у Хорватії

Пропозиції нерухомості за кордоном вражають різноманітністю. Однак мало країн зрівняються із середземноморським раєм, історичною і туристичною європейською перлиною — Хорватією. Це країна захопливих шпилястих краєвидів і стародавньої культури.

Економіка Хорватії жваво розвивається. На ринку нерухомості закріпилися стабільний попит закордонних вкладників і доволі різноманітна пропозиція, пише портал Flombu.

Чи можуть українці купити нерухомість у Хорватії

Іноземні громадяни можуть купувати нерухомість у Хорватії тільки тоді, якщо між Хорватією і країною походження покупця діють умови взаємності. Тобто хорвати мають попередньо узгоджене право купувати нерухомість у країні, звідки прибув потенційний покупець.

Українці можуть купити нерухомість у Хорватії, однак не всю і тільки з офіційної згоди міністра юстиції Хорватії.

Також у цій країні можна купити нерухоме майно на організацію чи фірму.

Яку нерухомість можна купити у Хорватії

У Хорватії можна безперешкодно купувати такі види нерухомості:

квартири;

приватні будинки;

частини приватних будинків;

комерційну нерухомість.

Купувати нерухомість у цій країні вигідно тільки на тривалу перспективу. Швидкий перепродаж тут ускладнений високими податками. Якщо з часу купівлі нерухомості у Хорватії не минуло 3 років і ви хочете її реалізувати, доведеться, окрім інших податків, сплатити 35% у державну скарбницю.

Яку нерухомість у Хорватії не продадуть іноземцеві

Іноземний громадянин не зможе придбати у Хорватії:

землю сільськогосподарського та лісогосподарського призначення;

об'єкти, які є культурними пам’ятками;

об'єкти, розташовані на території, де згідно із законом іноземці не можуть володіти нерухомим майном.

Де і за скільки можна купити нерухомість у Хорватії

Ціни на нерухомість у Хорватії не є низькими і відрізняються, зважаючи на розташування і поверховість об'єкта. Квартири у Хорватії дешевші, ніж малоповерхове помешкання.

Для тривалого проживання іноземні громадяни здебільшого купують нерухомість у столиці Хорватії - Загребі.

Тут квартира обійдеться у середньому від 2200 євро за м 2 , малоповерхове житло — від 3000 євро за м 2 .

Нерухомість для здачі в оренду вигідно купувати на побережжі Адріатичного моря.

Бюджетне житло у Хорватії можна купити у таких містах, як Вінковці, Сисак, Светий Іван-Зеліна, Забок.

В історично важливому регіоні Далмації найбільш популярні для купівлі житла міста Задар, Спліт, Дубровник.

Скажімо, вартість нерухомості у Спліті стартує від 2700 євро за м 2 .

Процедура купівлі-продажу нерухомості у Хорватії

1. Вибір об'єкта

Обрати нерухомість у Хорватії можна самостійно або з допомогою ріелтора. Оскільки діяльність агентів з нерухомості у цій країні законодавчо не врегульована, варто співпрацювати тільки з перевіреними агентствами.

2. Отримання ідентифікаційного номера

Для купівлі нерухомості у Хорватії іноземцеві потрібно звернутися у місцеву податкову і отримати ІПН.

3. Підписання попереднього договору і внесення завдатку

Укладення попереднього договору купівлі-продажу нерухомості у Хорватії не обов’язкове, але його часто застосовують, якщо потрібен час на підготовку житла до продажу чи на збір документів.

Завдаток за об'єкт переважно становить до 15% від його ціни.

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4. Відкриття рахунку в банку

Повний розрахунок за об'єкт здійснюється під час підписання основного договору і тільки безготівково. Для цього потрібно відкрити рахунок у хорватському банку.

5. Укладення основного договору

Договір про купівлю-продаж нерухомості у Хорватії укладають після внесення основної суми за об'єкт. Документ нотаріально засвідчують, формулюють хорватською мовою із залученням перекладача.

6. Отримання дозволу від міністра

Оформивши основний договір про купівлю нерухомості, іноземний покупець повинен звернутися до міністра юстиції Республіки Хорватія із клопотанням про дозвіл отримати право власності на об'єкт. Термін розгляду клопотання — приблизно 6 місяців. За отримання рішення від міністра платити не потрібно.

Якщо міністр відмовить іноземцеві у праві володіння нерухомим майном у Хорватії, вдруге звернутися до нього можна буде через 5 років.

7. Реєстрація права власності на нерухомість

Після отримання дозволу від міністра юстиції відомості про право власності заносять у Поземельну книгу. Відтак покупець повинен сплатити податки при купівлі-продажу нерухомості. Аж тепер в іноземного громадянина виникає право власності на куплену нерухомість. До цього часу покупець міг нею тільки користуватися.

Податки і додаткові витрати при купівлі-продажу нерухомості у Хорватії

Податки при купівлі-продажу нерухомого майна у Хорватії сплачуються з огляду на ринок, з якого реалізується житло. При купівлі житла на первинному ринку податки нижчі на 3%.

Купуючи нерухомість з вторинного фонду Хорватії, потрібно сплатити податок на передачу нерухомого майна — 3% і ПДВ — 25%. Купуючи квартиру від забудовника, сплачується тільки ПДВ.

Додаткові витрати при купівлі-продажу нерухомості у Хорватії охоплюють:

послуги рієлтора — до 6% від вартості угоди;

реєстраційний збір — до 1% від ціни об'єкта;

нотаріальні послуги — до 1% від ціни договору;

роботу перекладача — 100 євро.

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