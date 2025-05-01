Citroën представив оновлений C5 Aircross з покращеним комфортом (фото) — Finance.ua

Citroën представив оновлений C5 Aircross з покращеним комфортом (фото) Сьогодні 22:12 — Технології&Авто

Citroën представив оновлений C5 Aircross з покращеним комфортом (фото)

Citroën показав оновлений кросовер C5 Aircross. Модель стала довшою та ширшою, завдяки чому в салоні з’явилося більше місця.

Інтер’єр під назвою C-Zen Lounge оформлений у мінімалістичному стилі з акцентом на комфорт.

Всередині автомобіля все зроблено для комфорту. Головний екран здивував своїм розміром у 13 дюймів, також він встановлений вертикально. Також є цифрова панель приладів, проекційний дисплей та панорамний дах.

Для задніх пасажирів тепер більше місця. Багажник також збільшений до 651 літра, що дуже зручно для поїздок.

Купуйте Зелену карту швидко, вигідно та без переплат! Більше часу для подорожей, менше для оформлення. Кілька хвилин — і поліс у вас на Email

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.