Citroën представив оновлений C5 Aircross з покращеним комфортом (фото) — Finance.ua
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Citroën представив оновлений C5 Aircross з покращеним комфортом (фото)

Технології&Авто
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Citroën представив оновлений C5 Aircross з покращеним комфортом (фото)
Citroën представив оновлений C5 Aircross з покращеним комфортом (фото)
Citroën показав оновлений кросовер C5 Aircross. Модель стала довшою та ширшою, завдяки чому в салоні з’явилося більше місця.
Інтер’єр під назвою C-Zen Lounge оформлений у мінімалістичному стилі з акцентом на комфорт.
Citroën представив оновлений C5 Aircross з покращеним комфортом (фото)
Всередині автомобіля все зроблено для комфорту. Головний екран здивував своїм розміром у 13 дюймів, також він встановлений вертикально. Також є цифрова панель приладів, проекційний дисплей та панорамний дах.
Для задніх пасажирів тепер більше місця. Багажник також збільшений до 651 літра, що дуже зручно для поїздок.
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За матеріалами:
mmr.ua
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