Citroën показав новий C5 Aircross — Finance.ua

Citroën представив оновлений C5 Aircross, орієнтований на тих, хто шукає просторий та доступний SUV із сучасними технологіями. Модель на платформі STLA Medium стала довшою та ширшою, а об’єм багажника зріс до 651 літра — один з найкращих у класі.
Салон отримав вертикальний 13-дюймовий дисплей, цифрову панель приладів та розширений пакет систем безпеки. Лінійка двигунів включає гібриди, повністю електричну версію з запасом ходу до 680 км та підзаряджуваний гібрид, здатний проїхати на електротязі до 86 км.
Електромотори працюють від батарей на 73 або 97 кВт·год, а 800-вольтова система дозволяє додати 160 км пробігу за 10 хвилин зарядки.
Ціни гібридної версії стартують від 29 700 євро, електричної — від 35 300 євро з урахуванням програми субсидій MOVES III.
