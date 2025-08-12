Citroën показав новий C5 Aircross — Finance.ua

Citroën показав новий C5 Aircross Сьогодні 01:53 — Технології&Авто

Citroën показав новий C5 Aircross

Citroën представив оновлений C5 Aircross, орієнтований на тих, хто шукає просторий та доступний SUV із сучасними технологіями. Модель на платформі STLA Medium стала довшою та ширшою, а об’єм багажника зріс до 651 літра — один з найкращих у класі.

Салон отримав вертикальний 13-дюймовий дисплей, цифрову панель приладів та розширений пакет систем безпеки. Лінійка двигунів включає гібриди, повністю електричну версію з запасом ходу до 680 км та підзаряджуваний гібрид, здатний проїхати на електротязі до 86 км.

Електромотори працюють від батарей на 73 або 97 кВт·год, а 800-вольтова система дозволяє додати 160 км пробігу за 10 хвилин зарядки.

Ціни гібридної версії стартують від 29 700 євро, електричної — від 35 300 євро з урахуванням програми субсидій MOVES III.

Ampercar

