Citigroup витратить на вихід з росії близько 190 млн доларів — Finance.ua

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Citigroup витратить на вихід з росії близько 190 млн доларів

Фондовий ринок
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Citigroup витратить на вихід з росії близько 190 млн доларів
Citigroup витратить на вихід з росії близько 190 млн доларів
Citigroup очікує витрат у розмірі 190 млн доларів, пов’язаних зі згортанням свого бізнесу у сфері споживчих та інституційних банківських послуг у росії. Банк нестиме витрати до 2024 року.
Про це повідомляє Reuters.
Citi, який мав найбільшу присутність у росії серед банків США, майже два роки тому заявив, що вийде з роздрібного бізнесу в країні в рамках відходу з деяких зарубіжних ринків.
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Пізніше він розширив масштаби свого виходу, включивши до нього свій місцевий комерційний банківський підрозділ після вторгнення росії до України, і прогнозував витрати близько 170 млн доларів.
Крім Citigroup, такі компанії, як JPMorgan Chase та Goldman Sachs Group також скорочують свій бізнес у росії.
Багато хто з 45 західних банків, що мають дочірні компанії в росії, розглядали вихід із країни, але фактично зробили це лише деякі з них.

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За матеріалами:
РБК-Україна
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