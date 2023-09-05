Ціни зростуть: 5 категорій продуктів, що подорожчають восени — Finance.ua
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Ціни зростуть: 5 категорій продуктів, що подорожчають восени

Аграрний ринок
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Ціни зростуть: 5 категорій продуктів, що подорожчають восени
Ціни зростуть: 5 категорій продуктів, що подорожчають восени
Поки одні експерти запевняють, що причин для паніки немає і не варто скуповувати продукти, побоюючись подорожчання та створювати штучний ажіотаж, інші прогнозують зростання цін з настанням холодів. Стосуються припущення основних груп товарів, які є в холодильнику та на полицях майже кожного українця.
Варто зазначити, що на рівень подорожчання вплинуть попит, експорт, а вартість палива та електроенергії, що особливо зросла. У ціну на осінь та зиму ці показники, як і підвищення рівня зарплат та пенсій, закладатимуться, стверджує заступник голови Всеукраїнської Аграрної Ради Денис Марчук. Він прогнозує зростання цін на овочі в межах 5−10%.

Які продукти подорожчають восени:

  • Овочі та фрукти. Експерти прогнозують, що різкого підйому чекати не варто, бо посадили із запасом. Проте слід зауважити, що зростуть витрати на зберігання. Суттєвого подорожчання не очікується, адже врожай був непоганий.
  • Молоко. На ціну товару також вплине потреба у зберіганні сировини та готових продуктів, яка може ускладнитися у разі нестабільності енергосистеми.
  • Яйця.
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  • М’ясо. Зростання ціни через потреби у зберіганні очікується на рівні 5−15%.
  • Цукор. Зростання ціни на цукор очікується у всьому світі. Це пов’язано з тим, що Індія заборонила експорт. В Україні також діяла така заборона з початку літа, щоб задовольнити внутрішні потреби. Закінчується її термін 15 вересня. До листопада, тобто нового врожаю, цукор зросте у ціні на 2—3%, вважає виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин.
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