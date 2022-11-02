Ціни знижуються: скільки коштує купити квартиру у великих містах Польщі — Finance.ua

Ціни знижуються: скільки коштує купити квартиру у великих містах Польщі Вчора 17:08 — Нерухомість

Ціни на квартири в Польщі знижуються вже кілька місяців, хоча все одно залишаються вищими за торішні.

З чим пов’язане зниження вартості житла в країні, TRAVEL РБК-Україна повідомляє з посиланням на bankier.pl

В останні місяці купівля нерухомості в Польщі стала доступнішою, тоді як оренда квартир дорожчає швидкими темпами.

У звіті Expander та Rentier.io ціни на житло знизилися у 13 із 17 міст у дослідженні — приблизно на 2% порівняно з травнем. Експерти прогнозують, що найближчими місяцями вартість житла залишиться на тому самому рівні або ще трохи знизиться.

«Якби не встановлені законом кредитні канікули і величезний попит на оренду, ціни на квартири різко впали б. У деяких власників квартир банківські кредитні канікули тривають 3-6 місяців. Коли термін закінчиться, може бути більший потік пропозицій про продаж. Багато залежить і від того, наскільки зростуть орендні ставки і скільки квартир не вдасться здати. Частина квартир може бути продана», — наголошується у звіті.

У яких містах ціни змінилися найбільше

Незважаючи на загальну тенденцію, цього літа в деяких містах відзначалося зростання цін на житлову нерухомість. Наприклад, одним із таких міст став Жешув, де вперше вартість квартир перевищила 8000 злотих за кв. м.

Рекордні ціни зафіксували також у Вроцлаві — 10 480 злотих за кв. м (+1%), Любліні (+4%), Гданську (+1%). Натомість найбільше зниження цін відзначили у менших містах: Ченстохові, Сосновці, Бидгощі.

«У всіх досліджених містах ціни, як і раніше, вищі, ніж минулого року. Однак це може змінитися в найближчі місяці. Після недавнього падіння ціни в Сосновці — майже на рівні минулого року. У Бидгощі, Гдині та Катовице така тенденція простежується», — помітили експерти.

На користь таких прогнозів свідчить зниження цін навіть у Варшаві — за три місяці вартість житла знизилася на 1,4% (середня ціна становить 13 023 злотих за кв. м). При цьому такі ціни все одно вищі на 9%, ніж у 2021 році.

У списку міст, де вивчали рівень цін на нерухомість, найбільше подорожчання з 2021 року склало 19% (у Щецині). При цьому ще жодне місто не досягло цін на житло, нижчих за минулорічні показники.

Найбільше здешевлення квадратних метрів за останні місяці зафіксували в таких містах:

Ченстохова (-9%) — 5980 злотих;

Сосновець (-8%) — 5659 злотих;

Бидгощ (-5%) — 6950 злотих;

Гдиня (-4%) — 10 194 злотих;

Познань (-4%) — 9100 злотих;

Торунь (-3%) — 7740 злотих;

Катовіце (-3%) — 7125 злотих;

Варшава (-1%) — 13 023 злотих;

Білосток (-1%) — 8521 злотих;

Лодзь (-1%) — 7426 злотих.

При цьому здорожчало житло в таких містах:

Вроцлав (+1%) — 10 480 злотих/кв.м;

Гданськ (+1%) — 11 589 злотих/кв.м;

Жешув (+2%) — 8041 злотих/кв.м;

Люблін (+4%) — 8674 злотих/кв.м.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.