Ціни на житло в Гонконзі в жовтні впали до мінімуму з березня 2017 року — Finance.ua
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Ціни на житло в Гонконзі в жовтні впали до мінімуму з березня 2017 року

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Ціни на житло в Гонконзі в жовтні знизилися на 2,2% порівняно з попереднім місяцем і досягли мінімуму з березня 2017 року, згідно з офіційними даними.
З початку року вартість приватної житлової нерухомості в Гонконзі скоротилася майже на 4% на тлі підвищених процентних ставок. У вересні житло подешевшало на 2,4%.
Курс гонконгського долара прив’язаний до американського, у зв’язку з чим Управління грошового обігу Гонконгу (Hong Kong Monetary Authority, HKMA) змушене підвищувати ставки услід за Федеральною резервною системою США, чинячи тиск на попит на нерухомість.
Наприкінці жовтня влада Гонконгу оприлюднила пакет заходів для підтримки ринку нерухомості. Серед заходів, які мають допомогти вирішити проблему спаду продажу на ринку, — зниження податку на купівлю житла. Повідомлялося, що податок буде зменшено вдвічі - до 7,5% - як для резидентів Гонконгу, які купують уже не перше житло, так і для нерезидентів загалом.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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