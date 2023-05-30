Ціни на житло у Фінляндії: де найдешевше — Finance.ua
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Ціни на житло у Фінляндії: де найдешевше

Нерухомість
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Ціни на житло у Фінляндії: де найдешевше
Ціни на житло у Фінляндії: де найдешевше
Ціни на нерухомість на ринку вторинного житла Фінляндії продовжили падати у квітні, показують попередні дані місцевого Статистичного центру.
Загалом у країні ціни впали на 6,2% порівняно з минулим роком. Найбільше вартість нерухомості знизилася у великих містах. У Гельсінкі, Еспоо та Вантаа падіння склало понад 7%.
За межами великих міст ціни впали на 5,1%.
На думку експертів, зниження цін на нерухомість у середньому становитиме на 5−7%. Наприкінці минулого року прогноз становив 4−6%.
При цьому у столичному регіоні зниження цього року може становити 6−8%.
2024-го ціни на квартири трохи зростуть, а кількість угод може повернутися до допандемійного рівня.

Довідка Finance.ua:

  • Фінляндія піднялася на перший рядок у рейтингу цін на бензин, який склала Єврокомісія
  • Літр 95-го бензину у Фінляндії коштує 1,94 євро, що дорожче ніж у Данії та Франції. При цьому дизельне паливо виявилося найдорожчим у Швеції (1,86 євро за літр), а у Фінляндії - 1,83 євро
  • За словами експертів, на ціну палива в різних країнах впливають багато чинників. У Фінляндії оподаткування є основною причиною високої вартості бензину. Нині у цій країні найвищий рівень оподаткування бензину у всій Європі.
За матеріалами:
uamedia
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