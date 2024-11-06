Ціни на яйця за місяць зросли на 60%: з чим це пов’язано — Finance.ua
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Ціни на яйця за місяць зросли на 60%: з чим це пов’язано

Аграрний ринок
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Ціни на яйця за місяць зросли на 60%: з чим це пов’язано
Ціни на яйця за місяць зросли на 60%: з чим це пов’язано
За жовтень 2024 року вартість яєць у магазинах зросла на 60%, через підвищення цін на корми та енергоносії.
Про це повідомили NV Бізнес у пресслужбі АТБ.
«Виробники аргументують це підвищенням цін на корми, енергоносії та інше», — кажуть в АТБ.
За словами виконавчого директора асоціації Союзу птахівників України Сергія Карпенко, з початку року комбікорми зросли у ціні: фуражна пшениця — на 70%, кукурудза — на 80%, соняшниковий шрот — на 60%.
Крім того, майже вдвічі зросла вартість електроенергії для промисловості. Збільшились і зарплати, логістичні витрати та додаткові витрати на альтернативні джерела енергозабезпечення.
Водночас сезонне скорочення виробництва стосується лише приватних господарств, в осінній період воно скорочується на 30% порівняно з літніми місяцями, а взимку — до 50%.
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Проте, за спостереженнями Карпенко, споживчі ціни на яйця у вересні цього року були нижчими на 20% від тогорічних, а жовтневі ціни — на 15% меншими порівняно із жовтнем 2023 року.
Нагадаємо, зростання споживчих цін в Україні у вересні 2024 року прискорилося до 1,5% з 0,6% у серпні та нуля у липні.
За останній рік найбільше зросли ціни на овочі борщового набору, тоді як гречка та яйця подешевшали. У вересні інфляція досягла 8,6% у річному вимірі й продовжує прискорюватися.
За матеріалами:
Економічна Правда
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