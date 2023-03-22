Ціни на всі види пального — Finance.ua

Ціни на всі види пального
21 березня середні ціни на найбільших заправках України на автогаз не змінилися і становлять 22,06 гривні за літр, на бензин марки «Євро-95» збереглися на рівні 48,32 гривні за літр, на дизельне паливо марки «Євро» збереглися на рівні 48,99 гривень за літр.
Про це свідчать дані на сайтах провідних українських АЗС.
- Середні ціни на бензин А-95 залишилися на рівні 48,32 гривні за літр.
- Середні ціни на дизельне паливо збереглися на 48,99 гривні за літр.
- Середні ціни на газ збереглися на 22,06 гривні за літр.
У понеділок, 20 березня, порівняно із п’ятницею, 17 березня, середні ціни на найбільших заправках України на автогаз знизилися на 0,5% до 22,06 гривні за літр, на бензин марки «Євро-95» збереглися на рівні 48,32 гривні за літр, на дизельне паливо марки «Євро» збереглися на 48,99 гривні за літр.
Довідка Finance.ua:
- термін зберігання бензину. В Україні бензин повинен мати гарантійний термін зберігання не менше ніж 6 місяців, але не більше 1 року. Термін зберігання спеціальних бензинів становить 5 років (це бензин для ЗСУ, Державної служби надзвичайних ситуацій). Але у відкритому продажу спеціального бензину немає.
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