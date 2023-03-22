Ціни на всі види пального — Finance.ua

Ціни на всі види пального Сьогодні 19:33 — Особисті фінанси

21 березня середні ціни на найбільших заправках України на автогаз не змінилися і становлять 22,06 гривні за літр, на бензин марки «Євро-95» збереглися на рівні 48,32 гривні за літр, на дизельне паливо марки «Євро» збереглися на рівні 48,99 гривень за літр.

Про це свідчать дані на сайтах провідних українських АЗС.

Середні ціни на бензин А-95 залишилися на рівні 48,32 гривні за літр.

Середні ціни на дизельне паливо збереглися на 48,99 гривні за літр.

Середні ціни на газ збереглися на 22,06 гривні за літр.

У понеділок, 20 березня, порівняно із п’ятницею, 17 березня, середні ціни на найбільших заправках України на автогаз знизилися на 0,5% до 22,06 гривні за літр, на бензин марки «Євро-95» збереглися на рівні 48,32 гривні за літр, на дизельне паливо марки «Євро» збереглися на 48,99 гривні за літр.

Довідка Finance.ua:

термін зберігання бензину. В Україні бензин повинен мати гарантійний термін зберігання не менше ніж 6 місяців, але не більше 1 року. Термін зберігання спеціальних бензинів становить 5 років (це бензин для ЗСУ, Державної служби надзвичайних ситуацій). Але у відкритому продажу спеціального бензину немає.

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