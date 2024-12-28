Ціни на українську кукурудзу досягли золотого періоду — Finance.ua

Ціни на українську кукурудзу досягли золотого періоду Сьогодні 19:45 — Казна та Політика

Ціни на українську кукурудзу досягли золотого періоду, Фото: syngenta.ua

Україна станом на 23 грудня експортувала майже 1,7 млн тонн кукурудзи, до кінця місяця загальний обсяг перевищить 2 млн тонн, попри проблеми з відвантаженням на початку місяця, що дещо сповільнили темпи експорту, повідомили в аналітичному кооперативі «Пуск», створеному в межах Всеукраїнської аграрної ради.

За інформацією аналітиків на фейсбук-сторінці ВАР у четвер, ціни на кукурудзу стабільно утримуються на рівні $205−207 за тонну на базисі CPT. Вони прогнозують, що у кукурудзи є потенціал досягти в січні рівня $210−215/тонна. Ключовий фактор, який може вплинути на подальше зростання цін, — погодні умови в Бразилії та Аргентині.

«Ринок кукурудзи перебуває у своєрідному „золотому періоді“. У січні будь-який імпортер, який бажає отримати поставки, змушений звертатися в Україну, оскільки американська кукурудза вже розпродана. Це створює умови для продавців диктувати ціну. Але важливо пам’ятати, що в лютому-березні ми можемо зіткнутися з конкурентним тиском на європейському ринку через дешевшу американську кукурудзу», — розповіли експерти.

Вони звернули увагу, що українська кукурудза залишається основним гравцем на ринку Європи, тоді як США активно експортують до країн Латинської Америки та Мексики. Утім, різниця в ціні між українською та американською кукурудзою на європейському ринку становить близько $10 на користь американської продукції.

За прогнозами, у січні ринок буде чутливим до новин про посівну кампанію другого врожаю в Бразилії та стан посівів в Аргентині, де вже зараз є проблеми з вологою.

«За останні 10 років лише двічі ринок кукурудзи проходив стабільно січень і лютий без значних цінових коливань. Тому ймовірність отримати вищі ціни в цей період досить висока. Але вже у квітні-травні кукурудза може перетворитися на дефіцитний товар, що знову створить передумови для зростання ціни», — резюмували в «Пуску».

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