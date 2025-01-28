Ціни на срібло на світовому ринку досягли багаторічних максимумів — Finance.ua
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Ціни на срібло на світовому ринку досягли багаторічних максимумів

Банківські метали
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Ціни на срібло на світовому ринку досягли багаторічних максимумів
Ціни на срібло на світовому ринку досягли багаторічних максимумів
Одним із головних факторів зростання цін на срібло стало посилення інтересу до сонячної енергетики. Срібло є одним із ключових компонентів фотоелектричних панелей для сонячних батарей.
Найбільше сонячних панелей у світі виробляє Китай, частку якого припадає понад 80% глобального ринку, нагадує видання.
Останній стрибок цін на срібло був спричинений загрозою нового президента США Дональда Трампа запровадити тарифи для деяких з основних торгових партнерів Вашингтона, включаючи Китай, зазначив керівник відділу стратегії на товарних ринках Saxo Bank Оле Хансен.
«Попит на інвестиційні метали, як і раніше, підживлюється невизначеною геополітичною обстановкою, де глобальна напруженість та економічні зрушення змушують інвесторів шукати більш безпечні активи», — наголосив він.

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Хоча інвестиційні фактори продовжать відігравати важливу роль для срібла, динаміка цін також тісно пов’язана з його промисловим використанням, на яке припадає понад 50% попиту, уточнив експерт. Він нагадав, що у 2024 році зростання промислового попиту в електроніці та відновлюваних джерелах енергії викликало напруженість на ринку срібла. За прогнозом Хансена, на фоні сталого промислового попиту дефіцит пропозиції срібла в 2025 може зберегтися.
Вартість срібла на світовому ринку в 2025 році перебуватиме в діапазоні від $28 до $40 за тройську унцію, прогнозують Heraeus Precious Metals.
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За матеріалами:
Мінфін.com.ua
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