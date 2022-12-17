Ціни на ринку пального можуть знизитися: прогноз екперта — Finance.ua
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Ціни на ринку пального можуть знизитися: прогноз екперта

Енергетика
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Повторення весняної кризи із дефіцитом пального неможливо. Якісь локальні катаклізми не виключені, але вони траплялися й до війни. Мережі активно контрактують пальне, створюють запаси, й не тільки в Україні.
Про це пише Сергій Куюн, директор ТОВ «Консалтингова група А-95», на своїй сторінці у Facebook.
Ціни
Особливих коливань не передбачається. Більш того, цілком можливе зниження цін, оскільки світові котирування попри антиросійські санкції впали, а закупівельні ціни для України утримуються попередніми за рахунок попиту та логістичних факторів, в тому числі й погодних умов. По мірі насичення ринку буде зниження. Зокрема ОККО наприкінці тижня поновила оптовий продаж дизпалива. З бензином ще треба попрацювати.
Блекаут.
Понад 90% цих мереж все з генераторами, більш того, формують резервний фонд та ремонтні бригади. Збільшують запаси товарів в магазинах, розширюють кількість місць у кафе, обладнують додатковими пристроями — чайниками, мікрохвильовками, розетками тощо. Просять не тягнути їх собою на АЗК — там це вже є.
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За матеріалами:
Finance.ua
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