Ціни на пшеницю в Україні зростають через високий попит і зниження урожаю — Finance.ua

Ціни на пшеницю в Україні зростають через високий попит і зниження урожаю Сьогодні 19:30 — Аграрний ринок

Ціни на пшеницю в Україні зростають через високий попит і зниження урожаю

На тлі високого попиту та прогнозів зниження врожаю України ціни на пшеницю продовжують зростати. У країні напередодні Великодня спостерігається високий сезонний попит на продовольчу пшеницю, що підтримує цінові показники, особливо у контексті дефіциту пропозицій від фермерів, які почали посівну кампанію та зменшили торговельну активність.

Ринок пшениці та її ціни в Україні та на світових ринках

Минулого тижня переробники пропонували за пшеницю 2 класу ціну від 11 000 до 11 500 гривень за тонну з доставкою на млин, що значно перевищує рівень експортних цін, які зросли на 100−200 гривень до 10 800−11 000 гривень/т або 232−235 доларів/т з доставкою до портів. У портах ціни на кукурудзу піднялися до 227−230 доларів за тонну, тоді як ціни на фуражну пшеницю залишилися на рівні 22 300−22 600 доларів/т або 10 550−10 650 гривень/т, оскільки трейдерам важко продавати дорожчу українську фуражну пшеницю на світовому ринку.

Україна у 2024/25 маркетинговому році вже експортувала 13,42 мільйона тонн пшениці, що на 11,8% менше за відповідний показник минулого року (15 мільйонів тонн). За перші два тижні квітня було вивезено лише 300 тисяч тонн, тоді як торік за цей період експорт становив 1,17 мільйона тонн.

Світові тенденції та прогнози цін на пшеницю

На світових ринках котирування пшениці почали тиждень із падіння. Найбільше здешевшала європейська пшениця через зростання курсу євро, що ускладнить експортні темпи з ЄС. Травневі ф’ючерси на пшеницю зафіксували зниження на різних біржах: у Чикаго на 1,5% до 201,2 долара за тонну, у Канзас-Сіті на 2,3% до 204 доларів за тонну, у Міннеаполісі на 1,7% до 222,2 доларів за тонну та у Парижі на 2% до 214,25 євро або 243,2 долара за тонну.

Зниження цін у США пов’язане з прогнозами хороших опадів у регіонах Канзасу та Техасу, що може вплинути на стан посівів. За даними щотижневого звіту Crop Progress, посівні площі озимої пшениці зменшилися на 1% до 47%, що відповідає минулорічним показникам. Водночас експорт пшениці з США за період з 4 по 10 квітня виріс на 80% й склав 604,5 тисячі тонн, у сезоні його обсяг досяг 18,3 мільйонів тонн, що на 14,3% більше за минулорічний.

Європейський Союз у 2024/25 маркетинговому році вже експортував 16 мільйонів тонн пшениці, що на 35% менше за минулорічні показники. Зміцнення курсу євро також сприяє здешевленню європейської пшениці, і ціни на неї минулого тижня знизилися на 4,5%.

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