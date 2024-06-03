Ціни на продукти в Україні нижчі, ніж рік тому — експерт пояснив чому Сьогодні 20:00 — Особисті фінанси

Ціни на продукти в Україні нижчі, ніж рік тому — експерт пояснив чому

Ціни на продукти в Україні нижчі, ніж рік тому. При цьому вартість овочів поступово знижується.

Про це повідомив аналітик Максим Гопка в коментарі 24 Каналу

Ціни на яйця за рік знизилися майже вдвічі, не чекаючи сезонних факторів. Так, зараз середня ціна яєць становить 37,93 гривні за десяток проти 66,40 гривні за десяток у 2023 році.

«Це підтверджується тим, що пропозиція збільшилася, оскільки раннє тепло вплинуло на збільшення виробництва. Обсяг виробництва яєць за січень-квітень 2024 року становить 3627,2 мільйона штук, що на 6% більше, ніж в аналогічний період минулого року», — зазначив експерт.

Ціни на м’ясо

Щодо м’яса, то ціни на свинину перебувають майже на тому самому рівні, що й торік із незначним зниженням — від 160 гривень проти 185 грн торік. При цьому Гопка повідомив, що суттєво зросла ціна на яловичину — з 230 до майже 300 гривень за кілограм. За його словами, це пояснюється тим, що поголів'я великої рогатої худоби знижується і багато голів експортується.

Водночас ціни на курятину зростають, бо значну частину витрат становить електроенергія. Так, у 2023 році куряче філе продавали по 145 гривень, то тепер по 156.

Оптові ціни на овочі

рання картопля дешевшає, адже пропозиції на ринку побільшало -30 гривень за кілограм;

молода капуста — 8 гривень;

редис — 14,5 гривні;

огірки — 26,5 гривні;

зелена цибуля — 45 гривень

«Ціни на овочі поступово знижуються. Пропозиції достатньо, вона зростає з кожним тижнем», — пояснив Гопка.

Ціни на фрукти

Експерт зазначив, що із сезонними фруктами ситуація дещо інша. Він вказав, що яблука дорожчатимуть, адже їхній сезон почнеться тільки в липні.

Водночас він вважає, що ціни на полуницю та черешню будуть у середньому на рівні минулого року.

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УНІАН За матеріалами:

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