Ціни на продовольство у світі значно зростуть, якщо війна в Україні затягнеться - замглави НБУ — Finance.ua
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Ціни на продовольство у світі значно зростуть, якщо війна в Україні затягнеться - замглави НБУ

Вчора 20:36
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Якщо бойові дії в Україні затягнуться і посівна кампанія провалиться, у світі буде серйозний сплеск цін на продовольство.
Про це в інтерв’ю Forbes заявив заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук.
Так він прокоментував, у якому зовнішньому середовищі Україні доведеться відбудовуватися після війни.
«Є кілька сценаріїв. Війна в Україні дуже сильно впливає на міжнародні ринки продовольства та енергетики. Якщо бойові дії затягнуться і посівна кампанія в Україні провалиться, світ чекає серйозний сплеск цін на продовольство. За нашими оцінками, це означає на 40–50% вищі ціни на важливі види продовольства у світі, зокрема на зернові, упродовж наступних 12 місяців, ніж за протилежного сценарію, коли посівна пройде більш-менш нормально», — заявив Ніколайчук.
За його словами, в енергетиці ситуація є менш загрозливою: на ціну нафти впливають багато різних факторів.
«Котирування спочатку підскочили майже до 140 $/барель, а потім знизилися до 100 $/барель та нижче. Причина — не лише поява на горизонті перспектив завершення війни в України, а й події навколо Ірану, новий сплеск коронавірусу в Китаї і так далі. Росія, звісно, великий постачальник, але компенсувати її втрату світ зможе. З продовольством такого не скажеш: швидко замістити ті обсяги, які постачає Україна, неможливо», — підсумував він.
За матеріалами: УНІАН
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