Ціни на популярні овочі зростають — Finance.ua

Ціни на популярні овочі зростають Сьогодні 07:52 — Особисті фінанси

За даними аналітиків EastFruit, в Україні, за винятком картоплі, продовжують дорожчати овочі «борщового набору». Так, наприкінці минулого тижня різко подорожчала білокачанна капуста, зросли ціни на моркву, а цибуля щодня б’є цінові рекорди.

Також останнім часом буряки, що дешевшають раніше, почали збільшуватися в ціні.

За словами аналітиків, через відсутність поставок із Туреччини підвищилися ціни на томати, продовжує дорожчати болгарський перець.

У сегменті зелені за тиждень подешевшали цибуля та кріп і подорожчали петрушка та салат. На тлі зростання пропозиції дешевшає часник.

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agronews За матеріалами:

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