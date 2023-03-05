Ціни на популярні овочі зростають — Finance.ua
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Ціни на популярні овочі зростають

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За даними аналітиків EastFruit, в Україні, за винятком картоплі, продовжують дорожчати овочі «борщового набору». Так, наприкінці минулого тижня різко подорожчала білокачанна капуста, зросли ціни на моркву, а цибуля щодня б’є цінові рекорди.
Також останнім часом буряки, що дешевшають раніше, почали збільшуватися в ціні.
За словами аналітиків, через відсутність поставок із Туреччини підвищилися ціни на томати, продовжує дорожчати болгарський перець.
У сегменті зелені за тиждень подешевшали цибуля та кріп і подорожчали петрушка та салат. На тлі зростання пропозиції дешевшає часник.
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За матеріалами:
agronews
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