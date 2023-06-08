Ціни на полуницю знизились — Finance.ua

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Ціни на полуницю знизились

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Ціни на полуницю знизились
Ціни на полуницю знизились
Виробники в південних і центральних регіонах країни пропонують до продажу полуницю за ціною 30−65 гривень/кг, що в середньому на 36% дешевше, ніж тижнем раніше.
Про це йдеться в повідомленні проєкту EastFruit.
«Встановлення теплої погоди стимулює активне дозрівання суниці садової (полуниці) в українських господарствах, повідомляють аналітики проєкту. В результаті, пропозиція цієї ягоди на ринку стрімко збільшується, що своєю чергою провокує різке зниження відпускних цін у даному сегменті. Якщо ще минулого тижня середні оптові ціни на суницю садову в Україні не опускалися нижче 60−85 гривень/кг, то вже поточного тижня вони почали стрімко знижуватися в південних і центральних регіонах країни. Зокрема, наразі виробники суниці садової вже пропонують до продажу цю ягоду за ціною 30−65 гривень/кг, що в середньому на 36% дешевше, ніж тижнем раніше», — йдеться в повідомлені.
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Зазначається, що виробники змушені знижувати ціни на полуницю у зв’язку зі стрімким збільшенням її пропозиції з місцевих господарств, в той час, як попит на цю продукцію залишається досить стриманим.
«При цьому, більшість операторів ринку відзначають досить великий відсоток некондиційної ягоди в поточному сезоні. Рясні опади помітно знизили якісні характеристики української суниці садової. Сьогодні ціна на суницю садову в Україні вже в середньому на 37% нижча, ніж в аналогічний період минулого року. При цьому ключові гравці ринку не виключають подальшого здешевлення в цьому сегменті вже з наступного тижня. Свою думку вони аргументують тим, що пропозиція на ринку продовжує зростати, а ось якість пропонованої ягоди не завжди влаштовує споживачів», — зазначається в повідомленні.
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За матеріалами:
Українські Новини
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