Ціни на пам’ять продовжать зростати до 2028 року через попит на ШІ — аналітики Сьогодні 22:49 — Технології&Авто

Основними виробниками DRAM сьогодні залишаються Samsung, SK hynix і Micron

Ціни на оперативну пам’ять і флешпам’ять продовжать стрімко зростати щонайменше до 2028 року. Такий прогноз опублікували аналітики Jefferies Equity Research, які очікують нового витка дефіциту на тлі високого попиту з боку систем штучного інтелекту та обмежених виробничих потужностей.

Про це пише WCCFTech.

За оцінкою аналітиків, у третьому кварталі 2026 року ціни на пам’ять зростуть на 40−50% порівняно з попереднім кварталом. У четвертому кварталі очікується ще одне підвищення — на 30−40%.

Прогноз на 2027 та 2028 роки

Аналітики також прогнозують, що у 2027 році середні ціни залишаться приблизно на 40−45% вищими, ніж роком раніше. Лише у 2028 році можливе поступове зниження вартості завдяки введенню нових виробничих потужностей, які збільшать глобальну пропозицію приблизно на 15−20%.

Втім, навіть цього може виявитися недостатньо. У Jefferies вважають, що попит на пам’ять для серверів штучного інтелекту та високопродуктивних обчислень продовжить зростати швидше, ніж виробники зможуть нарощувати випуск.

Причини дефіциту

Однією з причин дефіциту називають довгострокові контракти між найбільшими виробниками пам’яті та технологічними компаніями. За оцінкою аналітиків, вже зараз близько 50% світових виробничих потужностей зарезервовано такими угодами, а надалі цей показник може зрости до 70%.

Зокрема, Micron вже уклала 16 стратегічних контрактів із великими клієнтами. Це означає, що на відкритому ринку залишатиметься менше чипів пам’яті для виробників персональних комп’ютерів, ноутбуків, ігрових консолей і смартфонів.

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Аналітики також не очікують, що китайські виробники зможуть швидко змінити ситуацію. Попри активне розширення компаній CXMT і YMTC, вони продають пам’ять приблизно за тими самими цінами, що й світові лідери, а більшість виробленої продукції поки що призначена для внутрішнього ринку Китаю.

У Jefferies вважають, що масштабне розширення китайського виробництва може почати впливати на світовий ринок лише після 2028 року, коли нові фабрики та виробничі лінії вийдуть на повну потужність.

Основними виробниками DRAM сьогодні залишаються Samsung, SK hynix і Micron. За словами аналітиків, жодна з цих компаній поки не сигналізує про швидке збільшення обсягів виробництва, що лише посилює побоювання щодо тривалого дефіциту.

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